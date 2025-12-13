15歲失智柯基遭虐打「檢查結果出爐」！接續照護人找到了

生活中心／楊佩怡報導

近日社群平台瘋傳一段虐狗影片，一名男子疑情緒失控對家中年邁的柯基犬多次揮打施暴，不少人擔心柯基的生命安全、急呼「快救援」；影片引發網友關注，而且這位飼主被肉搜出，是手搖飲加盟店負責人，品牌形象也因此遭受波及。飲料品牌粉專也在深夜發出聲明暫停涉事加盟主品牌使用權限。對此，民進黨立委郭昱晴今（13）日也在社群更新最新進展。





15歲失智柯基遭手搖飲老闆暴打！檢查結果出爐…立委曝「牙醫配偶接續照護」

台北動保處表示，詹姓飼主供稱自己長期照顧失智柯基犬，身心俱疲才會情緒失控虐待柯基。（圖／台北動保處提供）

廣告 廣告

綠委郭昱晴今（13）日在Threads上透露，今（13）日早上她已親自協助帶離柯基，並和接續照護的莊醫師通過電話，也詳細了解目前的狀況。昨（12）日台北市動保處已將柯基送往動物醫院安置，確認大家擔心的老犬及另一隻已帶走的貓咪都很平安；經過動物醫院檢查，柯基沒有受傷。但由於狗狗年紀較大，後續照護確實需要更多心力；郭昱晴則表示，在電話中能深刻感受到莊醫師本人非常關心、擔心不捨老犬的狀況，也表達希望妥善照顧牠到終老。

15歲失智柯基遭手搖飲老闆暴打！檢查結果出爐…立委曝「牙醫配偶接續照護」

目前柯基「秋刀魚」和賓士貓由虐待男子的配偶莊醫師照顧到終老。（圖／翻攝自郭昱晴Threads）

另外，經郭昱晴了解後確認，莊醫師與詹姓行為人（柯基飼主）目前是分居狀態、且確定詹姓行為人無法直接接觸貓犬，請外界不用擔心。郭昱晴表示，能理解大家的憤怒與心疼，這些情緒都很真實，也來自對動物的愛。但在事情仍在釐清、動物也已受到妥善安置的此刻，她懇請外界「先不要對莊醫師進行任何人身攻擊或指責，讓事情回到該走的程序，也讓真正該被保護的生命，得到安穩的照顧。謝謝大家的關心，也請相信，我會持續關注後續狀況」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：15歲失智柯基遭手搖飲老闆暴打！檢查結果出爐…立委曝「牙醫配偶接續照護」

更多民視新聞報導

日本規模8↑強震「機率翻百倍」！郭鎧紋曝對台影響率

色鬼硬上醉女強行襲胸！摸到「下身1物」竟嘆可惜

高雄男警遭控偷拍報案人「合成裸女」！超慘下場曝光

