15歲女兒遛狗竟被擄走 機警爸「靠1招」勇救人！

智慧型手機已成為現代生活中不可或缺的工具，善用其功能，往往能在關鍵時刻發揮救命的作用。近日美國1名15歲少女帶著寵物狗外出散步，卻久未歸家。苦等愛女的父親察覺有異，立刻利用手機「1功能」找到女兒所在位置，同時報警，成功從歹徒手中救下被擄走的女兒。





15歲女兒遛狗竟「遭持刀強擄」藏荒地 機警爸靠「手機1功能」勇救人！

美國德州15歲少女聖誕節遛狗，遭23歲凶嫌持刀強擄到偏僻樹林。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

綜合外媒報導，美國德州波特鎮1名15歲少女，於聖誕節傍晚5時許帶著愛犬出門，孤身1人外出遛狗，竟被歹徒盯上。23歲凶嫌埃斯皮諾薩（Giovanni Rosales Espinoza）先是持刀威脅，又當街擄走少女，轉往偏僻樹林欲對她行不軌之事。少女父母在家中見愛女未準時返家，擔心她遭遇不測，少女父親相當機警，立即打開手機中的家長監護功能，定位到女兒出現在離家約3.2公里外的偏僻地區。

機警爸立即打開手機中的家長監護功能，找到女兒位置，同時報警，成功從歹徒手中救下被擄走的女兒。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照、翻攝警政署臉書）

少女父親趕往女兒所在地，果然在1輛轎車上找到女兒和寵物狗，還發現了半裸的凶嫌埃斯皮諾薩。父親立刻協助女兒脫困，成功從歹徒手中救下女兒，並通報警方。隨後埃斯皮諾薩被逮捕，因涉加重綁架罪和猥褻兒童罪，被關押在蒙哥馬利郡監獄，不得保釋。

















