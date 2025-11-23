15歲女學生常偏頭痛 「頭痛日誌」揪甜食、空腹地雷
（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南一名15歲女學生長期受偏頭痛困擾，家長原以為課業壓力導致，醫師協助建立「頭痛日誌」後發現，巧克力等甜食與長時間空腹是重要誘發因子，經調整飲食等多重治療成功改善。
奇美醫院神經內科主任楊浚銘今天告訴中央社記者，這名女學生經門診確診為青少年偏頭痛，自述發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，痛到完全無法思考，只能躺在學校健康中心，甚至提早被叫回家，逐漸畏懼上學、情緒低落，家長原以為是課業壓力大所導致。
楊浚銘表示，除給予急性期止痛藥與預防性藥物，並透過「頭痛日誌」建立，發現巧克力、起司與長時間空腹是導火線；經調整飲食、搭配規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，透過多重治療措施介入，女學生重返正常學習節奏，重新參與社團與朋友互動。
他說，有些常吃的食物可能就是引爆偏頭痛導火線，每個人「地雷」不同，臨床上常見誘發食物有含酪胺乳酪、紅酒、巧克力、味精，以及部分人工甜味劑或過量咖啡因；調整時並非要求全面禁食，而是要找出屬於自己的地雷。
楊浚銘表示，透過建立「頭痛日誌」，確實記錄每次頭痛前24小時內吃下的東西，一旦發現特定食物會規律引發頭痛，就應適度避開；另外，定時定量飲食比避免所有食物更重要，空腹或血糖過低也恐誘發頭痛。
楊浚銘強調，許多偏頭痛病友擔心運動會讓頭痛更嚴重，其實規律且適度運動，是醫學已證實能有效預防偏頭痛重要方式；建議可選擇快走、慢跑、瑜伽等有氧運動，每週進行3至5次、每次約30分鐘，並掌握慢慢增加運動時間與強度為原則。（編輯：陳仁華）1141123
其他人也在看
吃甜點不怕胖！營養師教零罪惡香蕉提拉米蘇
想吃甜點又怕變胖，幾乎是每個女生都有的煩惱！短新聞SHOTNEWS ・ 22 小時前
不婚不生就不用買房？他打算租房「退休回爸媽家住」 網一聽全搖頭：誰說一定是你的
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價不斷攀升，不少年輕人在買房與人生規劃之間陷入拉扯。有些人希望能擁有一間屬於自己的房子，但也有人認為不婚不生...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
不只多巴胺不足！抗氧化與發炎系統失衡是帕金森氏症關鍵
最新醫學研究顯示，帕金森氏症並非僅是多巴胺不足的問題，而是體內「抗氧化力」與「發炎開關」之間的失衡戰爭，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸關係。中天新聞網 ・ 16 小時前
他受夠都市生活想搬回老家住 妻直衝一句話無奈稱：難道太自我？
[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導當夫妻決定結婚時通常會選擇同居，但許多時候會重疊生活，或者會有各自想要的安排，最近則有網友在Dcard版提到，他發現...FTNN新聞網 ・ 1 天前
痠痛貼布別在睡覺貼！1片超過「這時間」恐胃潰瘍、腎受損
你是不是也很常腰痠背痛呢？健康粉專透露，很多人痠痛第一反應就是「貼痠痛貼布」，覺得貼了就能止痛、放鬆。但貼布含藥成分，會透過皮膚進入血液。如果貼錯位置、貼太久、貼太多，不僅無效，還可能導致皮膚過敏、胃潰瘍，甚至腎功能受損。建議不要睡覺時貼，一次貼4至8小時，最長不超過12小時，一天貼1至2張即可。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
全球首例人染H5N5禽流感死亡 我疾管署：大規模傳播風險低
美國華盛頓州官方證實，21日發生全球首例H5N5禽流感感染死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中有飼養家禽，但確切感染來源仍待確認。衛福部長石崇良對此表示，疾管署將持續密切關注相關發展，民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類。疾管署也強調，目前沒有證據顯示有人傳人的風險，我國將持續監測H5N5病毒，但對華盛頓州的旅遊建議維持「一級注意」。公視新聞網 ・ 20 小時前
全球首例人染H5N5死 石崇良：無人傳人風險
（中央社記者陳婕翎台北23日電）美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛生福利部長石崇良今天表示，研判其並無人傳人風險，但提醒民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，降低感染風險。中央社 ・ 21 小時前
青少年偏頭痛被誤以為是課業壓力 醫揪2大誘發殺手
15歲的林姓女學生一直飽受偏頭痛困擾，家人誤認是課業壓力大所致，奇美醫學中心以藥物雙軌治療，透過追蹤，了解她最愛巧克力、起司，也常長時間空腹，進行調整後，再搭配規律運動、固定睡眠，已有改善，院方強調，高熱量美食與秋冬低溫是誘發的2大殺手，值得注意。自由時報 ・ 21 小時前
不滿高市早苗喊台灣有事！中國氣炸向聯合國告狀 許智傑轟：施壓國際
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯闡明中國行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整；央視記者更在聯合國例行記者會，用提問誘導聯合國背書「台灣是中國一省」。對此，民進黨立委許智傑今（23日）表示，中國施壓國際，這次想誘導聯合國發言人談論台灣遭打臉，更凸顯全世界對台灣主權的高度關注，以及對中國戰狼外交的不滿。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
全球首例！美國出現人類感染H5N5禽流感死亡個案 衛福部回應了
美國出現全球首例人類感染H5N5死亡病例，患者家中飼養的鳥禽曾接觸野鳥，可能為潛在感染來源。衛福部長石崇良今天（23）表示，根據美國衛生單位評估，目前無人傳人風險，但正逢候鳥遷徙季節，呼籲國人出外旅遊應避免接觸禽鳥。中時新聞網 ・ 21 小時前
「咖哩大神」9顆三分勇士還是輸！「士官長」不滿重話點出問題
體育中心／綜合報導勇士當家巨星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）雖然今天（11/22）狂飆9顆三分轟下38分，但仍無法率領灣區大軍贏球，賽後明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）不滿，重話點出問題。FTV Sports ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 小時前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 1 小時前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 1 天前
吃水煮餐卻瘦不下來？ 營養師點名「意想不到地雷」：反而更容易胖
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。 蛋白質與蔬菜 打造飽足感的黃金組 蛋白質是所有營養素中最能提供飽足感的成分，王貝文營養師解釋高蛋白質點心能讓人延長進食間隔並減少下一餐的食量，而水煮餐的蛋白質來源建議選擇雞胸肉、魚片、蝦仁等白肉類，這些食材脂肪含量低且富含優質胺基酸。雞蛋也是極佳選擇，一顆水煮蛋約含7公克蛋白質及多種維生素和礦物質，營養價值高且方便準備；素食者則可選擇豆腐、毛豆等植物性蛋白，同樣能提供充足營養。王貝文營養師強調減重期間每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，有助於在減重過程中保護肌肉量。此外，也應攝取足夠的蔬菜，因蔬菜富含膳食纖維且熱量低，能增加飽足感並幫助調節血糖。王貝文營養師進一步說明，深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜富含維生素，十字花科蔬菜如高麗菜則含有豐富纖維，蒸煮方式能保留蔬菜中的常春月刊 ・ 17 小時前
知名網紅產後復胖8公斤 少吃、多動也瘦不下來！靠這樣做成功變瘦了
擁有近20萬粉絲的知名網紅小冰，經常在自己頻道分享瘦身祕訣，甚至曾靠著飲控、運動成功減肥15公斤。只是最近剛生完二寶的她表示，產後復胖8公斤，為了回到原本體重，不敢聚餐、只吃水煮料理，結果過去對她最有健康2.0 ・ 1 天前
中年男空腹血糖飆破130 控糖「3原則+5妙招」逆轉糖尿病前期
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年45歲的張先生，平時忙於工作，習慣外食、含糖飲料不離手，對偶爾的口渴、疲倦感不以為意。直到公司健檢，他發現自己空腹血糖達130 mg／dL，被診斷為糖尿病前期，才驚覺健康拉警報。衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州指出，糖尿病早期常無明顯症狀，許多人都是在健檢時才意外發現血糖異常。他提醒，若出現口渴、頻尿、疲倦或體重減輕等情況，應盡早檢查血糖；尤其有家族病史、肥胖或三高問題者，更應每年至少檢查一次。他也提醒，只要及早發現並調整飲食與運動，糖尿病是有機會被穩定控制、甚至逆轉的。 高血糖比例攀升 成人每8人就有1人血糖異常 根據國民健康署「2019-2023年國民營養健康調查」資料顯示，我國20歲以上國人高血糖盛行率已達12.8%，顯示血糖健康已成為全民應關注的議題。為降低代謝症候群病人發展為糖尿病的風險，國健署自111年推動「代謝症候群防治計畫」，截至114年9月底，已收案約46萬人，其中近10萬人屬糖尿病前期。經持續追蹤與健康管理後，有13%的個案糖化血色素已恢復正常，證實良好的生活習慣可有效改善血糖。 預防糖尿病三關鍵 飲食、運動、監測是控糖基石 楊健康醫療網 ・ 1 天前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 1 天前
不想吃毒下肚？醫示警：帶皮水果最易誤食農藥
蔬果富含維生素C與抗氧化物質，對健康有諸多益處，但若清洗不當，可能讓農藥殘留物隨著食用進入體內。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，百香果、荔枝、龍眼、香蕉、西瓜及木瓜等帶皮水果，也需徹底清洗，避免在剝皮過程中，手上的農藥殘留轉移至果肉，影響健康。中天新聞網 ・ 1 天前