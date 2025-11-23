15歲女學生常偏頭痛 「頭痛日誌」揪甜食、空腹地雷

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南一名15歲女學生長期受偏頭痛困擾，家長原以為課業壓力導致，醫師協助建立「頭痛日誌」後發現，巧克力等甜食與長時間空腹是重要誘發因子，經調整飲食等多重治療成功改善。

奇美醫院神經內科主任楊浚銘今天告訴中央社記者，這名女學生經門診確診為青少年偏頭痛，自述發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，痛到完全無法思考，只能躺在學校健康中心，甚至提早被叫回家，逐漸畏懼上學、情緒低落，家長原以為是課業壓力大所導致。

廣告 廣告

楊浚銘表示，除給予急性期止痛藥與預防性藥物，並透過「頭痛日誌」建立，發現巧克力、起司與長時間空腹是導火線；經調整飲食、搭配規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，透過多重治療措施介入，女學生重返正常學習節奏，重新參與社團與朋友互動。

他說，有些常吃的食物可能就是引爆偏頭痛導火線，每個人「地雷」不同，臨床上常見誘發食物有含酪胺乳酪、紅酒、巧克力、味精，以及部分人工甜味劑或過量咖啡因；調整時並非要求全面禁食，而是要找出屬於自己的地雷。

楊浚銘表示，透過建立「頭痛日誌」，確實記錄每次頭痛前24小時內吃下的東西，一旦發現特定食物會規律引發頭痛，就應適度避開；另外，定時定量飲食比避免所有食物更重要，空腹或血糖過低也恐誘發頭痛。

楊浚銘強調，許多偏頭痛病友擔心運動會讓頭痛更嚴重，其實規律且適度運動，是醫學已證實能有效預防偏頭痛重要方式；建議可選擇快走、慢跑、瑜伽等有氧運動，每週進行3至5次、每次約30分鐘，並掌握慢慢增加運動時間與強度為原則。（編輯：陳仁華）1141123