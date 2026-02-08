15歲女星疑吸菸清純形象崩壞！經紀公司道歉還加碼自爆

百瀬夢奏疑似未成年吸菸，經紀公司回應了。（圖／翻攝自X）

15歲日本女星百瀬夢奏近期拍攝廣告，因可愛的貓女造型引發話題，且身為童星的她，總是給人清純、可愛的形象。然而，她近期疑似未成年吸菸的畫面在網路上流傳，沒想到經紀公司查證後確認屬實，隨即宣布「無限期暫停演藝活動」。

近日日本社群流傳一張照片，只見百瀬夢奏坐在類似床鋪的地方，將枕頭擺在背部與牆壁之間，並對著鏡頭擺出輕鬆表情，似乎沒有任何異狀。不過，有眼尖的網友發現，她手上拿著疑似電子菸的物品，由於未看見其放在嘴裡吸菸，不少人也懷疑遭到惡意的AI合成。

百瀬夢奏疑似吸菸照遭瘋傳。（圖／翻攝自X）

事件爆發後，百瀬夢奏所屬經紀公司Space Craft Agency出面證實，「針對SNS上流傳的抽菸照，我們向本人求證後確認是事實」，可沒想到的是，經紀公司還加碼自爆飲酒，「此外也一併確認飲酒的事實。本人也在深切反省，但基於事情的嚴重性，敝公司將對百瀬夢奏處以無限期暫停活動的處分」。

雖然百瀬夢奏吸菸、飲酒的行為，可能造成社會觀感不佳，但也有人認為，公司了解實情後未選擇隱瞞，反而承認並公開，獲讚是公關處理的上策。而公司也表明，基於本人誠實坦白，表現出深刻反省的態度，所以這次僅為懲處並非解僱，「我們設定了讓她更生的教育期間，我們會指導、監督，讓她能旅行作為社會人士的責任」。

