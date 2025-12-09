15歲少女公園遭2青年侵犯！影片曝光律師斥：恐引社會公憤

國際中心／張予柔報導



英國華威郡近日發生一起駭人的案件，2名來自阿富汗與以色列，正在尋求英國庇護的青少年，在公園內合夥侵犯15歲的女學生。過程中被受害者用手機錄下關鍵片段，其內容的殘忍程度被律師形容為「極度駭人，一旦公開恐引發社會公憤」。對此，兩名嫌犯分別被判處9年10個月及10年8個月徒刑。





15歲少女公園遭2青年侵犯！絕望影片曝光…律師斥「極度駭人」：恐引社會公憤

兩名嫌犯以「散步」為藉口，將受害者帶離了朋友的視線範圍。（圖／翻攝自Ｘ）

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在今年5月10日，地點位於利明頓溫泉鎮的一處公園。17歲的賈漢澤布（Jan Jahanzeb）和尼亞澤（Israr Niazal），主動上前搭訕當時正在附近與朋友聚會的受害女學生，並且以「散步」為藉口，將她帶離了朋友的視線範圍。

廣告 廣告





15歲少女公園遭2青年侵犯！絕望影片曝光…律師斥「極度駭人」：恐引社會公憤

從錄影畫面中可見，兩名嫌犯半推半強迫的方式將女學生帶走。（圖／翻攝自Ｘ）

在長約3分鐘的錄影畫面中，清楚記錄了女學生被拖走的過程，她不斷哭喊「你們要強暴我」、「救命！」，並苦苦哀求兩人不要將她帶往公園，儘管受害者極力反抗，兩名嫌犯仍強行得逞。偵查總督察霍布斯讚揚了受害者的勇氣，正是她想辦法攔下路人求助，並用手機錄下證據，才讓警方得以透過監視器與照片迅速展開調查，並將兩名嫌犯逮捕歸案。警方強調，賈漢澤布和尼亞澤是「刻意接近受害者，意圖性侵」他們的刑期反映罪行嚴重性。

15歲少女公園遭2青年侵犯！絕望影片曝光…律師斥「極度駭人」：恐引社會公憤

連嫌犯律師都表示，受害者拍下的畫面「極度駭人」，並稱「我相信如果大眾看到這段影片會引發混亂」。（圖／翻攝自Ｘ@RonniNicole1）

嫌犯的律師表示，受害者拍下的畫面「極度駭人」，並稱「我相信如果大眾看到這段影片會引發混亂」。受害者在法院提交的陳述書中，寫下「被強暴那天徹底改變了我，我不再是無憂無慮的青少年了。這是我第一次性經驗」。法官在宣判時指出兩名嫌犯「背叛了真正難民的利益」，應感到「深刻且持久的羞恥」。她特別強調，雖然兩人來自與英國有文化差異的地區，但他們絕對理解「同意」的法律概念。賈漢澤布最終被判處9年10個月徒刑，尼亞澤則被判處10年8個月徒刑，兩人將終身列入性犯罪者名冊，並面臨無限期的禁制令約束。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：15歲少女公園遭2青年侵犯！絕望影片曝光…律師斥「極度駭人」：恐引社會公憤

更多民視新聞報導

高大成診所評論區掀熱議！他「1句話」回擊一星負評

張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」網狂讚

日本7.5級強震！赴日「必下載1款APP」掌握即時警報

