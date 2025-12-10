15歲少女遭2難民輪姦！拖行公園親手「拍下證據」 哭喊：你們強暴我…

（記者張芸瑄／綜合報導）英國華威郡（Warwickshire）發生一宗駭人聽聞的性暴力案件，兩名於近期抵達英國尋求庇護的青少年，因性侵一名 15 歲女學生，分別被法院判處 9 年 10 個月及 10 年 8 個月監禁。這起發生在今年 5 月 10 日的事件，最令人震驚之處在於，被害人設法用手機錄下了全程的影像證據。律師形容該影片內容「極度駭人」，若公諸於世，恐將引發公眾極大憤慨。

根據《每日郵報》（Daily Mail）等外媒報導，兩名嫌犯，17 歲的賈漢澤布（Jan Jahanzeb）與尼亞澤（Israr Niazal），在利明頓溫泉鎮（Leamington Spa）的一處公園內實施暴行。案發當時，受害女學生正在附近與友人聚會，兩名少年主動上前搭訕後，隨即以散步為藉口將她從現場帶走。受害者錄下的約 3 分鐘影片顯示，她被拖離時不斷哭喊「你們是想強暴我嗎？」、「救命」，並苦苦哀求不要被帶入公園深處。

示意圖／兩名於近期抵達英國尋求庇護的青少年，因性侵一名 15 歲女學生。（擷取自 免費圖庫freepik）

受害者在案發後成功向路人求助，隨後被送往警局採集關鍵證據。華威郡警方隨即根據監視器畫面及受害者拍攝的照片展開偵查，並迅速將兩名嫌犯逮捕歸案。偵查總督察霍布斯（Richard Hobbs）高度讚揚受害者在危急時刻展現的勇氣，並強調賈漢澤布與尼亞澤是蓄意接近受害者並預謀實施性侵，他們的刑期充分反映了罪行的嚴重性。

就連尼亞澤的辯護律師雷德克里夫（Joshua Radcliffe）也坦言，受害者拍攝的畫面**「令人髮指」，表示一旦公開「社會將會陷入混亂」。受害者在法庭陳述書中寫道：「被強暴的那一天徹底毀了我的人生，我不再是那個無憂無慮的少年了。這也是我第一次的性經驗**。」

兩名嫌犯在犯案前的數月才搭乘小船抵達英國，案發時正住在政府提供的安置住所中。法官德貝托達諾（Sylvia de Bertodano）在宣判時嚴詞指出，兩人**「背叛了真正難民群體的信任與利益」，應當感到「深刻且持久的羞恥」。法官強調，儘管兩人來自與英國存在文化差異的地區，但他們絕對理解何謂「同意（Consent）」的概念。兩人除須服刑外，將被終身列入性犯罪者名冊**，並受到無限期禁制令的約束。

