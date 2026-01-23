15歲少女遭ISIS擄走囚禁！悚憶「淪性奴」7年悲劇

國際中心／楊佩怡報導

曾在極端組織「伊斯蘭國（ISIS）」種族屠殺災難中倖存的伊拉克女性希潘·卡里爾（Sipan Khalil，26歲），於本月 13 日接受中東媒體《魯道（Rudaw）》採訪，首度揭露長達 7 年「性奴隸（Sabaya）」生涯的駭人內幕。現年 26 歲的她，目前致力於為雅茲迪教徒倖存者發聲，並向國際社會發出沈痛呼籲：「若不根絕宗教對立導致的屠殺，悲劇恐將重演」。

家族慘遭滅門 淪為巴格達迪家政奴隸

根據《CNN》、綜合外媒報導，2014 年 8 月ISIS 襲擊了伊拉克北部的科喬村（Kocho），卡里爾親眼目睹父兄及多位親戚慘遭屠殺。根據庫德自治區官方數據，這場種族滅絕共導致逾 6400 名雅茲迪婦女與兒童被擄。卡里爾回憶，她最初被囚禁在巴格達迪副手的家中，在該副手死於空襲後，阿德納尼的妻子將她帶走。她被迫在阿德納尼家中擔任家務奴隸，照看其子女的同時，也成為阿德納尼磚屬性奴。

卡里爾的家族遭ISIS滅門後，自己遭擄走當了恐部分子首領的性奴長達7 年。（圖／翻攝自卡里爾IG）

殘暴領袖與「更惡毒的妻子」：性暴力不分年齡

卡里爾以「惡魔」與「恐怖分子」形容阿德納尼。為了反抗阿德納尼暴行，她曾拼命尖叫並踢踹阿德納尼，卻遭到對方瘋狂毆打至昏厥，隨後雙手被緊緊縛在沙發腳上。這種非人的待遇持續了數月，甚至在穆斯林神聖的禮拜前後，阿德納尼依然面不改色地對她施暴。為了防止她懷孕，對方更強迫她服用藥物，生活徹底陷入「求死不能」的惡夢。

此外，卡里爾沈痛表示受害者絕非只有她一人：「阿德納尼對許多雅茲迪女孩實施了暴行。有些女孩甚至只有 8、9 歲，他照樣施暴。他是一個極其邪惡的人，而他的妻子甚至比他更惡毒」。她透露，由於自己在囚禁期間偷偷準備筆記本，記錄下綁架者的姓名與罪行，被阿德納尼的妻子發現後，引發對方暴怒，卡里爾隨即遭到多次毒打，並被關進暗無天日的禁閉室長達一週，期間沒有任何食物與光線。

卡里爾透露受害著不只她一人，年紀最小的女生甚至只有8、9歲。（圖／翻攝自卡里爾IG）

打破沈默：為數百名自盡的靈魂發聲

在 ISIS 潰敗後，卡里爾差點被人口販子轉賣至黎巴嫩。幸運的是，載送她的車輛附近發生爆炸，導致挾持者當場身亡，受傷的卡里爾在當地家庭的幫助下才得以返回伊拉克。目前卡里爾定居德國，並在「法里達組織（Farida Organization）」工作，同時照顧同樣倖存的兄弟姊妹。

卡里爾在採訪中特別提到，近期敘利亞阿勒坡（Aleppo）針對庫德族居民的暴力影像，勾起了她 2014 年的沈痛回憶。她警告，若國際社會不提供實質支援，同樣的種族清洗悲劇將在庫德族與雅茲迪社群中不斷輪迴。卡里爾表示：「我站出來發聲，就是為了確保全世界不會忘記雅茲迪與庫德族人的遭遇」她堅定的說：「我們的目標是確保種族屠殺永遠不再發生」。

