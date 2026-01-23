15歲少女「被手機電死」全身三度燒傷 爸目睹急送醫連轉3醫院仍救不回

巴西北部發生一起疑似手機充電引發的致命觸電事故。圖／翻攝自pexels

巴西北部發生一起疑似手機充電引發的致命觸電事故，一名年僅15歲的女學生在家中為手機充電時遭強烈電擊，造成全身多處嚴重燒傷，經多次轉院搶救後仍不幸身亡，消息震驚當地社區。

根據當地媒體報導，死者為來自巴西北部帕拉州的少女貝婭特麗絲（Beatriz Costa Diniz）。1月15日，她在家中被父親發現倒地受傷，疑似在手機充電過程中發生嚴重觸電事故。

貝婭特麗絲隨即被送往距離住家約30分鐘車程的當地醫院，但因傷勢過於嚴重，需要更高層級的專科治療，之後又輾轉轉送至另外兩家醫院，其中一間距離長達三小時車程。她最終被送往布拉甘薩（Bragança）的一家醫療中心，入住加護病房接受治療。

院方指出，貝婭特麗絲全身有二度至三度燒傷，儘管接受手術與必要的醫療處置，仍於1月19日星期一宣告不治。巴西警察於1月20日完成遺體交接與身分確認，正式證實其死訊。

帕拉州奧古斯托科雷亞市衛生部長塔利塔·皮涅羅（Talita Pinheiro）表示，當局曾緊急安排交通工具，準備將少女送往大貝倫地區的都會醫院進一步治療，但最終仍未能挽回生命。

貝婭特麗絲的離世在當地引發極大哀痛，親友與鄰居表示，她在社區中相當受歡迎，平日還會在公車上販售木薯餅幫忙補貼家用，是一名勤奮懂事的少女。

針對外界質疑是否與供電系統有關，當地能源特許經營商Equatorial Pará表示，已派遣技術團隊前往事故地點檢查，並查核過去30天的供電紀錄，未發現任何電網波動或停電情形。電力公司也指出，事發當天當地供電系統運作正常。

目前警方已將此案列為意外事故處理，並持續調查確切死因。當地媒體普遍報道死因為觸電，但社群媒體上也出現「手機充電器爆炸」的說法，相關細節仍有待釐清。

專家提醒，若使用故障、仿冒或受損的充電器，在充電時操作手機，確實可能增加觸電風險。一旦充電器內部絕緣層失效，牆壁插座的高壓電流可能導入低壓設備，進而危及使用者生命。此外，也呼籲民眾避免在手部潮濕或靠近水源的情況下使用連接電源的電子設備，以降低意外發生的風險。



