15歲少年捷運縱火 可罰百萬

一名少年疑似將點燃衛生紙丟入北捷垃圾桶。（記者蔡琇惠翻攝）

記者蔡琇惠、王誌成∕雙北報導

新北市頂溪捷運站三日發生縱火案，一名十五歲的少年疑似將點燃的衛生紙丟入站內垃圾桶，隨即搭乘捷運逃離現場。台北市警局接獲聯防通報後，在圓山站攔截該名少年，全案依縱火罪及《少年事件處理法》等罪嫌，移送新北地院少年法庭審理。

一名男子上午涉嫌點燃衛生紙後，丟入頂溪站內的垃圾桶內引發悶燒；站長獲報後立刻使用滅火器撲滅火源，未影響捷運運行。但這名男子已趁亂搭上捷運逃離現場。

捷運站務人員依聯防機制通報，並調閱站內及列車上監視畫面鎖定涉案男子行蹤，在民權西路站將其帶下車，交由轄區員警處理。中山警分局圓山派出所員警在圓山站攔截嫌犯到案。

永和警方接獲北市警方轉報，派員前往將該十五歲少年帶回偵辦，警訊後依《少年事件處理法》、公共危險之縱火罪、《大眾捷運法》

及毀損罪嫌等，移送新北地院少年法庭審理。至於少年犯案詳細動機仍有待進一步釐清。

北捷強調，該旅客未經許可攜帶危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，影響行車運轉安全，後續將依違反《大眾捷運法》裁處一萬至一百萬元罰鍰。