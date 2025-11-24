15歲少年撞3死…血濺臭豆腐！「宮廟父人設卸妝」：名字竟刻詐團靈骨塔

記者簡榮良／綜合報導

遶境結緣，結成一條詐騙產業鏈！去年10月17日晚間，台北市內湖區一名15歲少年趁外公出國，無照偷開車上路，失控撞進臭豆腐攤，釀3死2傷悲劇。兒子闖禍，父親曾冠彰在鏡頭前潸然淚下致歉「我對不起大家，我不會教小孩」，那時被起底從事金融業、開宮廟當乩童，看似士農工商出身平凡，劇情卻在幾個月後出現反轉；今年4月仙塔律師被爆出協助詐團脫產，6名長者靈骨塔被買空賣空，擰乾1.6億元，有人因此結束性命。檢警攤開詐團名單，曾冠彰竟名列其中，遭羈押禁見，慈父形象被卸妝，只剩剝皮生吃人的獠牙。

兒子開車撞死3人，曾冠彰口口聲聲說要負責，如今自己也深陷囹圄，遭羈押禁見，慈父形象被卸妝，只剩剝皮生吃人的獠牙。（圖／翻攝畫面）

案外案得從這說起。去年10月17日晚間18時許，台北市內湖區東湖路、安康路口發生嚴重死亡車禍。15歲曾姓少年，無照開休旅車上路，才離家約10分鐘，就失控肇事，撞進路旁知名大腸麵線、臭豆腐攤內，造成3死2傷。少年才就讀高一，趁外公出國遊玩沒人在家，偷拿外公車鑰匙，開車上路找朋友，車內搜出數顆電子菸煙彈；至於為何釀禍，他供稱，因擦撞到別人的車、會車緊張，一時分不清剎車及油門，才誤踩失控肇事。

台北市15歲曾姓少年，無照開車上路，在內湖區東湖路、安康路口衝撞攤位，造成3死2傷事故。（圖／翻攝畫面）

隔天，父親曾冠彰帶著律師到士林地院少年法庭開庭，法院決議裁定將兒子收容，曾冠彰鏡頭前鞠躬道歉：「對不起大家，我不會教小孩」、「子不教父之過，我應該陪同他去的，這個才是我們面對這個事情的方法，而不是我一個人去，這樣子到時候又被新聞炒作，說什麼爸爸又出來幫兒子擦屁股，這個是不對的行為」。字字句句展露一名慈父想彌補兒子闖下大禍的決心。

當時曾冠彰被起底，本業從是金融業，同時也是新店一間宮廟的乩童，本以為故事就此畫下逗號；豈料，隔年4月網紅仙塔律師被爆出協助詐團脫產，震驚各界。而曾冠彰就是詐團成員之一，與主嫌吳芳儀的男友呂英菖疑似因繞境結緣，沆瀣一氣，背離信仰初衷，踏上成魔不歸路，共謀組成靈骨塔詐欺集團，於2023年9月間掛牌鉅新匯國際實業有限公司。

仙塔律師被爆出協助詐團脫產，6名長者靈骨塔被買空賣空，擰乾1.6億元，有人因此結束性命。（圖／三立新聞）

他們抓準年長者急於脫手靈骨塔心態，用話術誘騙能以高價位幫忙出售，等上鉤後，又改口長者當時購買時，沒有購買憑證，可能會被國稅局查稅。接著協助找金主做假金流，條件是受害者要拿不動產抵押，錢就這樣流進戶頭又轉交給詐團，他們不知道的是，主嫌吳芳儀將房屋拿去借錢，靈骨塔還沒脫手，就背了一屁股債。其中，一名涂姓工程師，背負3500萬元的債務，每個月光是利息就要付出50萬元，最終結束生命，6名被害人被擰乾1.6億元。

知情人士透露，開在新北市新店、永和區的威澤堂就是「開宮廟的詐騙集團」，專門吸收底層小混混幫忙討債，做詐騙車手，背離信仰初衷。兒子撞死人，曾冠彰口口聲聲說要負責，如今自己也深陷囹圄，遭羈押禁見，慈父形象被卸妝，只剩剝皮生吃人的獠牙。

曾冠彰與主嫌吳芳儀的男友呂英菖（紅圈處）疑似因繞境結緣，背離信仰初衷，踏上成魔不歸路，共謀組成靈骨塔詐欺集團。（圖／翻攝畫面）

