15歲少年涉捷運頂溪站縱火 警方圓山站逮到人

〔記者鄭景議／台北報導〕一名15歲少年今日上午行經新北市頂溪捷運站時，疑似點燃衛生紙丟入站內的垃圾桶引發火警，隨即搭乘捷運逃離現場。台北市警局接獲聯防通報後，迅速在圓山捷運站將這名少年攔獲到案，全案依縱火罪及少年事件處理法等罪嫌，移送新北地方法院少年法庭審理。

新北市警方初步調查，今日上午7時55分，該名少年進入頂溪捷運站後，疑似將點燃的衛生紙丟進站內的垃圾桶，造成桶內垃圾起火悶燒。捷運站務人員發現垃圾桶冒出火煙後，第一時間上前將火勢撲滅，所幸僅有桶內些許垃圾燒損燻黑，並未進一步擴大造成人員傷亡或設備損壞。

案發後少年隨即搭車離開，捷運人員依照聯防機制通報警方。台北市警方根據監視器畫面追查，精準掌握少年的搭車路線，隨後成功在圓山捷運站將他攔捕到案並帶回派出所偵辦。少年犯案詳細動機仍有待警方進一步釐清。

警方表示，在捷運站等公眾場所點火已嚴重危害公共安全。全案在偵訊過後，警方將依刑法縱火罪、毀損罪、大眾捷運法及少年事件處理法，將這名少年移送法辦。

