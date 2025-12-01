15歲少年狂熬夜打電動！身高慘停138公分 醫師：不會再長高了

中國大陸河南省鄭州市一名15歲男孩因長期沉迷手機與線上遊戲，頻繁熬夜至天亮，最終導致身高停滯在138公分，明顯低於同齡人標準。

家長發現孩子身高異常後，緊急將其送往醫院檢查。鄭州大學第一附屬醫院PICU副主任醫師霍玉峰經過詳細診斷後發現，該名少年的骨齡已經完全閉合，生長板不再具備延伸空間。霍玉峰醫師表示，這意味著孩子的身高已經定格，未來幾乎沒有再長高的可能性。

據了解，該名少年平時喜歡滑手機，經常在深夜偷偷玩電動遊戲，常常通宵達旦直至天亮。這種不規律的作息嚴重影響了他的生長激素分泌，成為身高發育停滯的主要原因。

霍玉峰醫師詳細解釋了睡眠與身高發育的關係。人體生長激素主要在深度睡眠階段大量分泌，特別是晚上10點至凌晨1點，以及凌晨5點至6點為分泌高峰期。在這些時段，生長激素的濃度可達白天的2至4倍。若青少年經常晚睡或整夜清醒，將導致生長激素分泌大幅減少，直接影響身體正常發育。

醫師特別提醒，夜間開燈睡覺同樣會對生長發育造成負面影響。光線會干擾褪黑素的正常分泌，進而間接影響生長激素的釋放，使孩子的身高發育受到阻礙。

針對此案例，霍玉峰醫師建議家長應嚴格督促孩子建立規律作息，確保孩子能在晚上10點前入睡，獲得充足且高品質的睡眠。他強調，青少年正處於生長發育的關鍵時期，長期熬夜與過度使用電子產品，不僅會造成身高停滯，還可能對視力、情緒穩定性以及免疫系統功能產生不良影響。

這起案例為家長和青少年敲響警鐘，提醒社會各界重視青少年的睡眠健康與生活作息管理。

