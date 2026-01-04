15歲少年稱「好玩」北捷2度縱火 遭裁定收容

新北市永和頂溪捷運站3日上午發生垃圾桶起火事件，15歲少年丟入點燃衛生紙引發火警。（圖／翻攝畫面）

新北市永和區頂溪捷運站昨（3）日上午7時55分發生火警，一名15歲少年將點燃的衛生紙丟入站內垃圾桶，導致桶內垃圾悶燒冒煙；且台北捷運公司查出，他在2025年12月27日同樣曾涉及縱火，新北地院少年法庭審理後，昨深夜裁定收容。

新北市15歲少年3日涉嫌在台北捷運頂溪站點燃衛生紙後，丟入站內垃圾桶並且悶燒，所幸未釀成傷亡。警方表示，捷運頂溪站站務人員於上午約8時許，發現站內垃圾桶冒煙，立即撲滅火勢並啟動聯防通報機制；調閱監視器畫面後，確認一名少年涉嫌點燃衛生紙後投入垃圾桶，隨即搭乘捷運往台北市方向離去。

廣告 廣告

警方隨後在捷運圓山站攔截該少年，並由新北市政府警察局永和分局派出所員警帶回偵辦。少年在詢問時坦承犯行，並供稱因課業壓力，加上覺得「好玩」、想測試打火機功能才犯案。

此外，台北捷運公司調查發現，捷運頂溪站站內垃圾桶去年12月27日下午，也曾發生相似的冒煙事件，當時誤判為偶發狀況並未報警。經捷運公司與警方調查後，確認兩起案件為同一名少年的行為。

全案依少年事件處理法、公共危險罪之縱火罪、大眾捷運法及毀損等罪嫌，將少年移送新北地方法院少年法庭。法院審理後認為，少年有反覆實施再犯之虞，當晚裁定收容。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「點燃衛生紙」害頂溪捷運站垃圾桶冒火 15歲少年遭逮稱：不小心

逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下

余家昶今辦告別式將入忠烈祠 國旗蓋棺致最高敬意