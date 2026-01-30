15歲少年與母爭吵負氣離家 大園警抽絲剝繭尋回化解母子心結

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名15歲少年因母親不准他出門至海邊玩，雙方爭執後半夜離家出走，母親遍尋不著之下報警協尋，經警方抽絲剝繭在一處閒置的鐵皮屋內發現少年身影，立即通知母親趕來，在警員居間勸說協調之下，母子倆終於化解心結攜手返家。

大園警分局表示，新坡派出所昨天深夜11時許接獲一名母親報案，稱其15歲的兒子白天準備和朋友去觀音海水浴場玩，但因海邊寒風吹彿等因素便不准，兒子出門，母子倆因此發生爭吵；到了晚上兒子就趁家人不注意時偷跑出門也聯繫不上，由於當時已是深夜時分，天氣又非常寒冷，擔心兒子發生意外，拜託警方協尋。

廣告 廣告

警方據報後，隨即循線追查，發現少年一度前往友人住處，但隨即離去，對方也不知道他要去哪？警員研判少年可能還在附近徘迴，於是徒步在周邊來回巡視，最後在一處生態園區內的鐵皮屋裡，發現有人正在屋內避寒，經上前確認身分，果然就是離家的少年，隨即聯繫其母親到場。

母親見到兒子平安無事，眼眶泛淚不停向警方道謝，母子倆也在警員勸說協調之下，慢慢化解心結表示會願意好好溝通，隨後由母親把兒子帶回家。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

73歲資深女星秦菲菲近況曝光！搖身成「東區億萬富婆」

狗仔直擊｜懷秋半夜載妹狂飆被荷槍警察攔下！她驚嚇掩面 他乖乖配合（壹蘋10點強打）

龍千玉慟別曹西平備戰個唱 揭人生觀活在當下：曾經擁有即是永恆

