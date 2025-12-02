15歲少年身高僅138公分！醫揭「這輩子已定格」：熬夜玩手機害的

中國一名15歲少年身高只有138公分，就醫後才發現，孩子的生長板已完全閉合，無再長高的空間。（示意圖；翻攝自pexels）

中國河南一名15歲少年身高只有138公分，家長帶他就醫後才發現，孩子的生長板已完全閉合，無再長高的空間。醫師直言，少年長期熬夜玩手機、打電動到天亮，是造成身高停滯的主要原因之一。

綜合陸媒報導，少年身高遠低於同齡標準；根據中國2025年中小學身高標準表，15歲男生平均落在160.5至185公分，但該少年卻僅138公分。鄭州大學第一附屬醫院PICU副主任醫師霍玉峰表示，檢查後發現少年的生長板已閉合，「也就說他這輩子已經定格了」，再無生長空間。

醫師指出，少年平時喜歡滑手機、玩遊戲，經常偷偷熬夜，有時甚至玩到天亮，導致正常的睡眠節律長期被破壞。霍玉峰說，生長激素主要在深度睡眠時大量分泌，其中晚間10點至凌晨1點，清晨5點至6點是分泌高峰，濃度可達白天的2到4倍；但若孩子經常晚睡或整夜清醒，生長激素分泌便大幅減少，直接影響身體發育。

醫師也提醒，夜間開燈睡覺同樣會干擾褪黑激素的分泌，進一步影響生長激素的正常釋放，使身高發育受到限制。他呼籲家長務必協助孩子建立規律作息，盡量在晚間10點前入睡，避免錯失生長黃金期。

