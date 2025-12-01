15歲少年身高才138CM！竟是「熬夜偷偷來」醫嘆：長不高了

國際中心／周希雯報導

隨著科技迅速進步，3C產品已成為生活不可或缺的一部分，不過青少年若過度沉迷在3C產品、甚至熬夜使用，恐怕會對身體健康造成影響。中國河南省一名15歲男孩身高僅138公分，沒想到去醫院檢查後，被醫師告知「這輩子已經定格了」，竟與男孩「經常熬夜玩手機」有關；當中關鍵震撼大批父母。

據中國媒體《都市報導》報導，河南省鄭州市一名少年，明明已經15歲、身高仍停留在138公分，明顯比同學矮了一截；家長發現異常後，馬上把孩子送往醫院檢查，沒想檢查發現該少年「生長板已經閉合」。對此，鄭州大學第一附屬醫院PICU副主任醫師霍玉峰直言，「這孩子沒有再生長的空間，也就是說他輩子已經定格了」，更點出其中1個關鍵就是，該少年經常在夜裡偷偷玩手機，「開著燈玩到第二天已經天亮，這就是他長得矮、無法再長高的一個根本原因」。

霍玉峰進一步解釋，「生長激素」是促進孩子每年長高、發育的關鍵之一，主要在2個時間段大量分泌，分別是晚上10點到淩晨1點、淩晨5點到6點，分泌量是白天的2倍、甚至4倍之多。對此，他建議孩子不要熬夜，最好在10點前上床睡覺，還要避免晚上「開燈睡覺」，因為燈光照射會影響褪黑素分泌，進而間接影響生長激素正常釋放，長久下來導致孩子的身高發育出狀況。

貼文一出，在中國引發熱烈討論，「趕緊讓兒子看看」、「原來熬夜影響身高啊」、「熬夜的壞處也太多了吧，但是又控制不住」。不過也有人指出，「身高和遺傳有關係」、「做功課就不熬夜了？」、「國高中的學生很難在10點前睡，早上5點左右就起了」、「感覺是熬通宵的原因吧，單純熬夜晚會也沒這麼嚴重」。

