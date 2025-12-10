15歲少年遭性勒索逼付近2萬 3小時後慘身亡

美國一名15歲少年疑遭不明人士進行網路性勒索，最終不幸慘死。（示意圖／翻攝自Pexels）





美國一名15歲少年布萊斯·泰特（Bryce Tate）於11月6日被發現在西維吉尼亞州Cross Lanes的家中死亡。家屬指出，布萊斯在事件發生前疑似遭到不明人士進行網路性勒索，對方不僅向他索要500美元（約新台幣1萬6千元），更在他無法支付時威脅他輕生。

根據外媒《People》報導，卡納瓦郡警長辦公室（Kanawha County Sheriff’s Office，KCSO）於11月21日發布新聞稿指出，就讀高二的布萊斯於11月6日晚間7時10分被發現在家中身亡。警方隨後由數位鑑識實驗室展開調查，並發現布萊斯在案發當日下午約4點37分，已成為網路性勒索犯罪的目標。

廣告 廣告

布萊斯的父親亞當·泰特（Adam Tate）表示，對方是以「當地一位17歲少女」的身分接近布萊斯，並利用他個人資訊建立信任，使他誤以為對方是真實存在的人。兇手甚至知道布萊斯平時運動的地點、朋友以及就讀學校，顯示這是一個具有一定準備程度的犯罪行為。

調查顯示，兇手向布萊斯傳送了一名少女的不當照片，該少女疑似為另一位受害者，並要求布萊斯回傳類似內容。隨後，兇手提出金錢要求，索要500美元，但布萊斯表示自己沒有這麼多錢，只提出願意支付30美元（約新台幣990元），仍未能平息對方。

家屬表示，兇手在布萊斯無法滿足要求後，開始以強烈語言威脅他輕生，並告訴他「他的人生已經完蛋」。亞當直言：「他們說是輕生，但在我看來，這絕對是謀殺。」據悉，在布萊斯死亡前約20分鐘內，兇手向他發送了120則訊息，可見對方以大量恐嚇方式逼迫受害者。

KCSO表示，目前案件已移交位於匹茲堡的FBI調查。卡納瓦郡警長辦公室警佐Jeremy Burns也呼籲，未成年人應將社群帳號設定為私人，避免陌生人隨意加入。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

新／新北女返家「瓦斯味瀰漫」開門見62歲父陳屍屋內

20歲男大生「被詐團逼死」 彰檢證實受騙！要查了

被詐團逼死！20歲男大生走絕路...生前暖舉曝光

