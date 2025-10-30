15歲少年鐵軌上開心錄影 下一秒被撞飛慘死！母親直擊全程心碎了

印度一名15歲少年在鐵軌上錄影，慘遭火車撞飛，當場喪命。（圖／翻攝自X／NikitaS_Live）

印度奧里薩邦傳出一起憾事，有一名15歲少男與母親到普里一間神廟參拜，返家途中他站在鐵軌上錄影，豈料，不幸遭進站的火車撞飛，當場傷重身亡，而他的母親在一旁直擊全程，相當心碎。事後少年手機拍攝的畫面也在社群上流傳，令許多人看了很震驚也對他的行為感到不理解。

根據外媒《NDTV》報導，普里地區警方表示，來自芒格拉加特（Mangalaghat）地區一名15歲少年薩胡（VishwajeetSahu）於28日，與母親前往位在普里賈納克德普爾（Janakdevpur）火車站附近的達克辛卡利（Dakshinkali）神廟參拜，返家途中在月台上，他決定停下來拍攝一段與鐵軌同框的短影片，準備上傳至社群平台。

從薩胡拍攝的畫面中顯示，他站在鐵軌旁自拍，遠處火車高速駛來，但他似乎沒有意識到危險。當火車逼近時，強烈氣流掀翻手機，薩胡也從畫面中消失，原來他發生了悲劇，遭火車撞飛。

警方獲報後趕抵現場，回收遺體並送往醫院進行驗屍；奧里薩鐵路警察（GRP）表示，初步判定死因為火車撞擊造成嚴重創傷，案件不涉及他殺。而薩胡出事時，他的母親就在附近，直擊兒子喪命全程讓她超崩潰，懷胎十月且養到15歲，如今天人永隔，她簡直心都碎了。

近年來，印度傳出多起為了拍攝短影片或直播而發生的意外事故，對此，警方與教育單位多次呼籲，年輕人切勿為了追求點閱率或網路聲量，冒險進入危險地點拍攝；有專家也提醒，短影片熱潮雖為創意表現提供舞台，但「生命安全」才應是最重要的底線。

