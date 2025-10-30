15歲少年鐵軌拍影片遭火車撞死！母親目睹全程崩潰

一名15歲少年為了拍攝社群媒體短片，在鐵軌上錄影時不幸遭火車撞擊身亡。（示意圖／Pixabay）





印度奧里薩邦（Odisha）普里（Puri）地區21日發生一起意外事故，一名15歲少年為了拍攝社群媒體短片，在鐵軌上錄影時不幸遭火車撞擊身亡。

根據《NDTV》與《Mathrubhumi》報導，死者名為維希瓦吉特．沙胡（Vishwajeet Sahu），事故發生地點位於普里地區賈納克布爾（Janakdevpur）火車站附近。

報導指出，維希瓦吉特當天與母親一同前往當地著名神廟參拜，返家途中他臨時起意，停在鐵軌邊準備拍攝一段社群平台短片，用於Instagram、Facebook或TikTok等平台。未料他走上鐵軌錄影時，未注意到火車逼近，遭列車高速撞上，當場重傷身亡。

根據現場畫面與警方說明，維希瓦吉特疑似將手機架好錄影，正對鏡頭擺姿勢時，火車突然駛來，雖有旁人高喊警告，他仍未能及時閃避。事故發生後，當地警方趕抵現場，將遺體送往醫院進行檢驗，並展開進一步調查。

報導提到，少年母親在不遠處親眼目睹整起事故，情緒崩潰。警方呼籲民眾切勿為了拍攝社群影片冒險靠近鐵軌，強調鐵道範圍屬禁區，類似行為除危及自身安全，也可能造成列車誤點與其他意外。

