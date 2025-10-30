15歲少年鐵軌拍短片…下一秒遭「進站火車撞飛慘死」！生前最後畫面曝光
印度奧里薩邦普里區（Puri district）近日發生一起死亡悲劇，一名15歲少年為了在鐵軌上拍攝社群短影音，竟遭進站的火車高速撞擊，當場身亡。警方後續調查發現，這名少年事發當下離鐵軌非常靠近，卻疑似未察覺列車接近，結果讓手機錄下了整個悲劇過程，事件曝光後引發社會震驚，鐵路局也呼籲民眾切勿為了拍片靠近危險區域，以免釀成人命傷亡。
網紅夢變惡夢！15歲少年拍短片被火車奪命
根據NDTV等印度媒體報導，這起事件發生在10月21日上午，居住在曼加拉加特（Mangalaghat）的薩胡（Vishwajeet Sahu）與母親這天一同前往達克辛卡莉神廟（Dakshinkali temple）參拜，由於神廟位於賈納克德夫普爾（Janakdevpur）火車站附近，因此薩胡與母親結束參拜返家期間，突發奇想地打算在鐵軌上拍攝一段短影片，沒想到拍攝期間竟被火車高速撞擊、當場身亡，而目睹事發全貌的母親更是當場崩潰。
根據警方後來調查薩胡的手機拍攝內容，發現薩胡在事發當下趁著火車進站時，站在距離鐵軌極近的位置錄影，卻疑似沒料想到列車進站的速度比想象中的快，而列車呼嘯而過時，強勁氣流沖走了薩胡的手機，下一秒也將其撞飛。奧里薩邦鐵路警察（Government Railway Police, GRP）獲報後迅速趕抵現場，發現薩胡時已沒了生命跡象，因此後續將其遺體送往醫院進行驗屍。
警方也在現場拉起封鎖線取證，以確認影片拍攝與事故發生瞬間。另外，奧里薩邦鐵路局已發布警告，呼籲民眾切勿為了拍攝短影片而靠近鐵軌、月台或其他明顯危險區域，當局也將檢討車站周邊的警示標誌、設置更多防護欄杆，並加強學校與社群媒體上的安全宣導。
同類悲劇頻傳！22歲YouTuber才在2個月前遭洪流沖走
消息曝光後震驚當地，然而這並非是奧里薩邦首次發生拍片致命事故，就在今（2025）年8月，甘賈姆區（Ganjam district）貝拉姆普爾（Berhampur）一名22歲YouTuber薩加爾（Sagar Tudu）才在在科拉普特地區的杜杜瑪瀑布（Duduma waterfall）拍攝旅遊影片時，遭洪水沖走失蹤。
據了解，薩加爾為了拍攝旅遊影片，在事發當天與友人阿比吉特（Abhijit Behera）正在瀑布附近使用無人機記錄當地自然景觀，卻沒想到瀑布上游的馬恰昆達水壩（Machakunda Dam）因當地連日豪雨不斷，而被有關當局開閘洩洪，瀑布水量暴增。
不料，薩加爾站在岩石上拍攝時不慎失足跌入激流，隨即就被洪水沖走，即使現場民眾曾試圖救援，最終仍因水勢過大未果。警方與消防隊獲報後立即派員趕往現場展開搜尋行動，然而截至目前都還沒找到薩加爾的遺體，有關當局表示，除了加強安全宣導與監管外，也將檢討現場設施與標誌是否足以提醒民眾危險。
