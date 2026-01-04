15歲少年頂溪捷運站縱火 竟是2度犯案！遭收容

15歲少年被員警包圍。（圖／東森新聞）





新北永和一名15歲少年涉嫌在捷運頂溪站縱火，逃到圓山站被抓，警方發現這已經是他8天內第二度縱火。前一次也是周六，他在同一地點犯案，法官認為有再犯之虞，裁定收容。

15歲少年被員警包圍，因為他涉嫌在捷運站內縱火。員警vs.涉嫌縱火少年：「包包放著，（什麼），蹲著。」

就怕他身上有可疑物品，員警不敢大意，而他早就被鎖定，垃圾桶內留下被燒焦的痕跡，就連塑膠袋也被燒破，所幸第一時間飄出煙霧，機警站務人發現異狀立刻撲滅。

事發就在捷運頂溪站，少年疑似看準，通往2號出入口的方向，偶爾沒有站務員，他居然拿了衛生紙點燃之後，直接丟進垃圾桶。

1月3號，早上七點半，少年點燃衛生紙引發悶燒後就跑，事後也被警方查扣犯案用的打火機，但這已經是他二度犯案，捷運人員想到上週，12／27垃圾桶也有冒煙狀況，經過員警確認，是同一人所為。

犯罪心理學專家「我想他的動機除了說，過去的好奇之外，那當然第二次的這個狀況，可能是因為他過去的，縱火成功經驗，然後帶給他的一些僥倖，或情緒抒發的出口。」

根據了解15歲的少年從新北永和要去台北市補習，但才剛到捷運站就犯案，供稱只是覺得「好玩」，加上學業壓力大。

其他民眾：「這時間當然是更敏感啦，就不應該啊，這是一個危險動作。」

全案依縱火、毀損罪偵辦，移送少年法庭，法官經過審理，認為少年有反覆實施再犯之虞，3號深夜裁定收容，只因為一時好玩，捷運站內2度縱火，若造成死傷，實在笑不出來。

