15歲少年頂溪站垃圾桶縱火 圓山站攔截落網 北捷發聲了

永和頂溪捷運站垃圾桶突起火，15歲少年被警方帶回釐清。（本報資料照）

新北市3日上午1名少年在永和頂溪捷運站內，點燃衛生紙後丟入垃圾桶，隨後搭乘捷運前往台北市，站務人員發現立即將火勢撲滅，調閱監視器鎖定特徵後，通報沿線各站攔截，隨後在台北市捷運圓山站攔下該名15歲少年，永和警分局將少年帶回了解，少年聲稱是不小心用打火機點燃衛生紙。北捷回應，未影響捷運運行，後續將依大捷法裁處。

警方表示，偵訊後，全案將依少年事件處理法、縱火罪、大眾捷運法及毀損罪嫌等，移送新北地方法院少年法庭。

台北捷運公司稍早回應，3日上午8時左右，行控中心收到頂溪站火警警訊，立刻通知頂溪站站長前往處理，確認為大廳有1個垃圾桶有冒煙情形，站長與保全使用滅火器撲滅，並立即通知捷警。

後行控中心回播監視器，發現1位旅客丟入不明物品後垃圾桶即冒煙，後續追查該名旅客位置，最後由淡水信義線民權西路站站長及保全將該名旅客帶下車，並交由轄區員警處理，未影響捷運運行。

北捷表示，該旅客行為已違反大眾捷運法第五十條之一，未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，影響行車運轉安全，後續將依大捷法裁處。

