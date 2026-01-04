15歲少年「好玩」捷運頂溪站縱火 警查出竟是二度犯案裁定收容

15歲少年在頂溪捷運站縱火被逮，警方查出少年竟是二度犯案。讀者提供



台北捷運頂溪站昨日（1/3）上午8時驚傳縱火事件，警方追查後於捷運圓山站攔獲該名少年到案，少年供稱是覺得「好玩」加上學業壓力，事後警方還發現少年已是二度犯案。新北地院少年法庭認為，其有再犯之虞，昨日深夜裁定少年收容。

根據警方調查，該名少年昨日上午7時55分行經頂溪捷運站時，涉嫌將點燃的衛生紙丟進站內垃圾桶，進而引發悶燒並冒出煙霧。站務人員發現後，隨即將火勢撲滅，並依聯防機制通報，捷運營運則未受影響。

北市警方獲報後隨即啟動調閱監視器與通報機制，隨即於圓山捷運站攔獲該名少年到案，並帶返所偵辦。據了解，少年面對警詢時，向警方供稱是覺得「好玩」，加上學業壓力沉重，才會做出縱火行為。

警方進一步比對資料後發現，去年（2025年）12月27日頂溪捷運站垃圾桶也曾發生不明冒煙事件，和此次案件手法高度相似，經查證確認也是該名少年所為。全案依《少年事件處理法》、刑法縱火罪、《大眾捷運法》及毀損罪嫌，移送新北地方法院少年法庭，少年法庭審理後認為少年行為具高度公共危險性，且有反覆實施再犯之虞，因此昨天深夜裁定予以收容。

