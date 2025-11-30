15歲少年「熬夜玩手機到天亮」身高僅138公分 醫吐1關鍵：這輩子已定格

大陸中心／施郁韻報導

一名15歲少年，常偷偷熬夜玩手機，身高僅138公分。（圖／翻攝自PIXABAY）

睡前過度使用3C產品，會抑制褪黑激素分泌，小孩熬夜使用3C產品，可能也會產生負面影響。大陸河南省鄭州市一名15歲少年，身高138公分，相較同儕明顯矮了一截，沒想到就醫後，醫師表示「這輩子已經定格了」。

據中國《都市報導》報導，鄭州市一名少年現年15歲，不過身高不到140公分，家長帶他去醫院檢查後，發現他生長板已經閉合。

鄭州大學第一附屬醫院醫師指出，該名少年沒有再生長的空間了，「也就說他這輩子就已經定格了。」由於少年喜歡滑手機，常常偷偷熬夜玩電動，忘我玩到天亮，也導致他的身高遠低於標準。

醫師指出，小孩長高依賴生長激素，晚間10時至凌晨1時、清晨5時至6時兩時段，生長激素分泌量是其他時段2至4倍，因此小孩盡量晚間10時前要上床睡覺，同時避免開著夜燈睡覺，若耊燈照射將影響褪黑激素，間接影響生長激素分泌。

