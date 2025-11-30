15歲少年「身高僅138cm」 醫問作息秒搖頭：再也長不高了

大陸河南省一名15歲男孩長期沉迷手機與線上遊戲，經常熬夜到天亮。（示意圖／翻攝自Pexels）

大陸河南省一名15歲男孩長期沉迷手機與線上遊戲，經常熬夜到天亮，最終導致身高停滯在僅138公分。家長帶他到醫院檢查後發現，孩子的骨齡已完全閉合，意味著生長板已不再具備延伸空間，日後幾乎無法再長高。此案例引發家長與醫療界對青少年睡眠習慣的高度關注。

綜合陸媒報導，鄭州大學第一附屬醫院PICU副主任醫師霍玉峰指出，充足睡眠對兒童與青少年身高發育至關重要，而熬夜則是阻礙生長的主要因素之一。他解釋，人體生長激素主要在深度睡眠時大量分泌，其中晚上10點至凌晨1點，以及凌晨5點至6點，是分泌高峰期，其濃度可達白天的2到4倍。如果孩子經常晚睡或整夜清醒，生長激素分泌將大幅減少，直接影響身體發育。

廣告 廣告

霍玉峰提醒，家長應嚴格督促孩子建立規律作息，最好能在晚上10點前入睡，確保獲得足夠且高品質的睡眠。他也特別強調，夜間開燈睡覺同樣會干擾褪黑素的分泌，進而間接影響生長激素的正常釋放，使孩子的身高發育受到影響。

醫師呼籲，青少年正處於生長黃金期，若長期熬夜與過度使用電子產品，不僅會造成身高停滯，也可能對視力、情緒與免疫力產生不良後果，家長與孩子都需提高警覺。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

宏福苑印傭回憶「雇主不信失火」 見2大樓狂燒急喊：快下樓

「中國首父」被爆狂生3百孩！昔喊至少要50優質兒 情人曝光炸裂細節

北一女高三生墜亡！ 同校家長嘆「學生壓力來源複雜」：再和父母說說話好嗎？