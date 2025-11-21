15歲少年「遭高壓氣管插肛門」！內臟爆裂慘死…同事竟辯：只是惡作劇

阿克索伊將高壓氣塞入肯迪爾奇體內，導致後者內臟爆裂身亡。圖／翻攝自X

土耳其聖利烏爾法博佐瓦區（Bozova）近日發生一起由「惡作劇」引發的死亡意外，一名少年遭同事以肛門被插入空氣壓縮機的管子，最終因高壓氣流透過肛門塞入體內導致內臟爆裂，搶救5天後不幸身亡。事實上，過去已有多名專家警告，壓縮空氣絕對不可直接注入人體，否則將導致致命的內部損傷，然而此類惡作劇和不當使用卻屢見不窮，為此也呼籲各界應高度重視。

根據紐約郵報（New York Post）、巴西媒體Milliyet等外媒報導，這起事件發生在11月14日，這天年僅15歲的木工學徒肯迪爾奇（Muhammed Kendirci）當時正在工作，卻被同事阿克索伊（Habip Aksoy）及對方的朋友共同制伏，2人先是綁起肯迪爾奇的雙手，並聲稱只是想玩一場「惡作劇」。不料，阿克索伊與好友竟強行脫下肯迪爾奇的褲子，將空氣壓縮機的管子插入肯迪爾奇的肛門後，高壓氣流全透過肛門衝進肯迪爾奇體內。

肯迪爾奇當場腸子爆裂、身受重傷，後來被救護人員經濟送醫搶救，經醫療團隊確認，肯迪爾奇內臟嚴重受損，加護病房接受治療後，仍不幸在5天後不治身亡。當地警方介入調查後，將阿克索伊逮捕歸案，然而阿克索伊起初還一度被聲押，直到後來法院駁回、再次發出拘捕令，才將其重新逮捕並羈押禁見，目前全案待在調查釐清，有關阿克索伊與其好友的具體指控也尚未公布。

肯迪爾奇體內被瞬間灌入高壓氣流，最終因內臟爆裂身亡。圖／翻攝自X

值得注意的是，這並非不是首例由高氣壓管引發的悲劇，高壓氣管作為汽車維修、打磨和釘槍等用途的工具，近年來多次因「惡作劇」引發致命內傷。巴西2017年就有移民17歲的洗車工人遭同事利用高壓氣管向肛門噴氣，導致腸子爆裂、重傷身亡；涉案的2名男子事後被判12年有期徒刑。

印度2023年也有一名16歲的工廠工人被21歲員工以「開玩笑」為由，將壓縮空氣管強行插入肛門，導致氣流爆裂腸道、受害者當場倒地，送醫搶救後仍不治身亡。此外，巴西過去也曾有2名醫生試圖透過壓縮空氣管吹出塞在2歲孩童鼻內的爆米花籽，最後卻因不當使用，導致孩童肺部與胃部破裂，重傷身亡，2名醫師後來也被依過失殺人罪起訴。



