15歲少年2度涉點燃衛生紙丟捷運站垃圾桶 理由是測試200元防風打火機功能

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市15歲少年昨在永和頂溪捷運站內，疑似點燃衛生紙丟入垃圾桶引發火警，站務人員發現隨即撲滅，並依聯防機制通報，警方隨後在圓山捷運站將少年攔截送辦；檢警查出，少年上個月27日也在頂溪捷運站以同樣手法引燃垃圾，而少年2次涉縱火的理由，都是測試防風打火機功能。

據了解，該名少年是家中獨子，與父母親居住在新北永和區，其父從商近期前往國外出差，母親則是家庭主婦，負責打理兒子日常生活及課業上的管教，而現就讀台北市某私立高中一年級的少年，平日下課後由家教加強課業輔導，假日則需前往台北市士林區補習。

據悉，少年所使用的打火機，是超商販售近200元的防風打火機，上面印製著各式可愛圖案，可填充瓦斯重複使用，而少年母親昨被通知至派出所時，對於沒有在抽菸的兒子，竟有如此昂貴的打火機也感到訝異。

永和警分局調查，少年上月27日在捷運頂溪站內，疑似引燃衛生紙後丟入垃圾桶內，因當時並沒有明顯濃煙，僅有些許悶燒，站務人員以為是民眾亂丟菸蒂所引起，隨後將悶燒處澆熄，並未通報警消到場處置。

據查，少年昨天上午7時許，準備從頂溪捷運站前往台北市士林補習時，再度疑似將點燃的衛生紙，丟棄頂溪捷運站內垃圾桶內引發悶燒，站務人員發現後隨即撲滅，經捷運局調閱監視器清查後，發現是這2次垃圾桶火警是同一人所為，隨後通報轄區永和分局警方，並由台北市中山分局圓山派出所，於圓山捷運站攔截少年到案，查扣防風打火機1顆。

據知，少年到案後稱2次都是測試防風打火機功能，才會有如此行為，由於少年學習期間，母親會代為保管手機，亦排除有其他共犯，至於燃燒的垃圾桶為不鏽鋼製，僅有部分燻黑，並未造成設備損壞或人員傷亡，捷運局暫不提出毀損告訴，警詢後，將少年依大眾捷運法、少事法及刑法公共危險罪嫌移送新北地方法院少年法庭。

