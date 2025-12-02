15歲就進國際峰會為台灣發聲！健全的家不代表健康 媽親曝從小這樣教她
記者張雅筑／台中報導
我國15歲女高中生芯蘋，在全球眾多優秀青年中脫穎而出，成為2025年「15@15：青年建構民主（Halifax International Security Forum, HISF／HFX）」競賽中5位得獎者之一，因此獲邀出席全球三大國際安全峰會之一的加拿大「哈利法克斯國際安全論壇」。據國教行動聯盟近年的調查結果，台灣青少年關注的十大議題中，政治或國際事務並未占據重要位置。芯蘋卻與大多數同齡人不同，積極關注並參與全球安全、民主建設等重要議題，甚至透露曾考慮將來要參政。年紀輕輕就站上國際舞台，展現出非凡的自律與遠見，媽媽受訪時，大方分享家庭教育的重要性。
芯蘋用流利的英文表達台灣是個擁有多元文化的國家，但很可惜，並不是所有人都能受，因此她希望能有所改變，她強調，文化多元應該是我國的優勢，期盼大家一起讓台灣成為一個每個人都能融入的社會。這些內容僅用短短15秒影片呈現，且從選題、製作剪輯到成品繳交參賽，她只花了一天不到的時間，讓人驚嘆不已。
在全球眾多15歲的青少年中，芯蘋憑藉出色的表達能力與深思熟慮的內容，成功脫穎而出，獲得評審們的高度青睞，最終榮獲「15@15：青年建構民主」競賽的五位得獎者之一。自4歲起便開始接觸英文，並積極參加各類大小演講比賽，以及各種國際性競賽，芯蘋屢次獲得佳績，指導老師謝宣喻讚嘆地說，這孩子在學校已是風雲人物，也是學弟妹們的學習榜樣。
無時無刻，芯蘋都隨身帶著一本書，一有空閒時間就閱讀，從不浪費每分每秒，此外，她也不吃零食也不喝手搖飲，堅持不攝取這些額外的熱量。媽媽受訪時還透露，女兒在國中畢旅時，明明爸爸有額外給她零用錢，讓她在旅程中可以買自己喜歡的東西或想吃想喝的，但芯蘋竟直接把錢放在家裡，整趟旅程幾乎一毛也沒花到，只買了瓶2000cc的礦泉水。更令人欽佩的是，芯蘋在國中時就已經清楚自己的優勢在語言能力，除了精通英文外，她還成功通過了韓文檢定，未來，她希望能投身於外交領域，目標是成為一名外交官或口譯人員等。
如此自律又有想法，甚至年僅15歲就參與了有世界各國領袖、外交人員和專家等出席的「哈利法克斯國際安全論壇」，許多人不禁好奇，芯蘋的父母到底是怎麼教的？媽媽不吝分享自己的教育理念，並感性地提到，自己曾當了4年的家庭主婦，將所有的精力與心血投入在照顧芯蘋的成長上。她表示，雖然「家庭主婦」這個角色經常被忽視或低估，但她深信，正是因為這段時間的陪伴與教導，讓芯蘋能夠在充滿挑戰的世界中，擁有清晰的目標和堅定的步伐。這次女兒得以登上國際舞台，作為母親的她，除了感到驕傲也覺得這是「另類的媽媽成就獎」，覺得過去的投入付出都值得了！
以下為大家整理出芯蘋媽媽的教育理念：
一、兩大原則：「獨立」與「承擔」
芯蘋媽媽自認為是「虎媽」，但她補充道，不是那種要求孩子讀更久、追求成績的嚴厲型，而是重視孩子的生活習慣與責任感。她舉例，在帶年幼的芯蘋時，若她不慎打翻水、牛奶或果汁時，自己是絕對不會出手幫女兒清理的，而是讓芯蘋自己解決、自己擦拭乾淨。她笑說：「孩子從2歲開始就被訓練要有責任感和獨立，所以家裡常會出現一個畫面，芯蘋像小小灰姑娘一樣在地板擦拭。」
養育孩子時，絕大多數的家長都會遇到小孩不乖乖吃飯的時候，芯蘋媽媽說，自己會尊重孩子不想吃飯，時間到就把所有食物都收走，但若晚上她因為肚子餓哭鬧，「我絕對不會去理她或拿東西給她吃，就是餓到明天早上那一餐。隔天一早，小孩就會自然知道：『吃飯時間就是應該要好好吃飯』。」
不僅如此，在外出用餐時，媽媽也堅持不給孩子先吃薯條或零食等，而是等正餐上桌先好好吃完飯，若吃完仍吃得下才可以吃布丁或薯條。芯蘋媽媽強調，她要讓孩子清楚知道：「先做該做的事，再做想做的事。」
二、陪伴
孩子放學後，一定是請她先完成作業，完成後再去玩或看卡通。但這過程，芯蘋媽媽強調，家長的陪伴非常重要，「就好像在捏黏土，你得先把她捏成一個形狀，樹立好價值觀，未來她才不會長歪。」此外，孩子感受到家長的用心陪伴，在成長過程也會擁有健全、健康的心理，即便過程得花很多心力，但一定要堅持，這樣小孩就會自然而然養成好的學習和生活習慣。
三、健全家庭不代表健康的環境
在談及家庭關係時，芯蘋分享說，有時同學聊天過程中會問到爸媽，當他們聽到自己的父母離異時，同學都會馬上說：「啊！對不起，我不該問的。」芯蘋說，往往這時候她都會反過來安慰對方：「沒關係，我覺得他們離得好。」
即便父母離異，芯蘋和爸爸、媽媽的關係都非常好，芯蘋對此成熟地表示：「單親不代表什麼，爸媽分開是爸媽的事情，我不確定，可能我比較幸運，這部分我不知道。但我想說的是，單親家庭或父母離異的家庭，不應該被貼負面標籤，你不確定那個人的情況是什麼，不應該隨意去斷定別人。」芯蘋甚至覺得，父母發現彼此不適合，選擇分開是「 及時止損」，若勉強繼續維持關係，可能會讓彼此陷入長期的爭吵和內耗。
媽媽補充道，若讓孩子長期生活在高衝突或冷暴力的環境下，對她的人格養成其實是非常不健康的，所以他們選擇分開，但分開了不代表小孩得選邊站，她強調：「父母無法在一起的情況下，應當好好『合作』，把孩子一個核心，然後去做友善父母。兩個人即便有什麼恩怨，當重點在孩子的時候，都要放下。」媽媽說，不需要為了面子或什麼去維持家庭的表面健全或和平，因為看似完美但不代表健康。
四、採取正向的獎勵教育
芯蘋媽媽表示，自己不會對孩子硬性要求課業，她深信，「自己要做什麼，是不用人家要求的，要求也要求不來。」雖然小時候會對孩子比較嚴厲，但這是在樹立芯蘋的紀律、人格和價值觀，長大後就採取正向鼓勵和支持。
芯蘋也補充道，雖然媽媽對她的要求較多，也較為嚴格，但正是這些要求讓她養成了良好的自律和責任感，對她的成長有著深遠的影響。爸爸則比較給予她自由，採取放手的教育方式，讓她能夠在較少約束的環境中學會自主和獨立。芯蘋說，爸爸的要求相對比較寬鬆，凡事都跟她說，盡力就好，若考不好，爸爸也不會責備，而是跟她說：「盡力就好，考不好也沒關係，不要擺爛就好。」
父母兩方的教育方式呈現互補，讓芯蘋在嚴謹與自由之間找到了一個平衡點。
五、從小建立儲蓄觀念
媽媽表示，從小她就讓芯蘋參與金錢交易，讓她學會如何規劃零用錢，以及如何管理阿公和爸爸給的獎金。這樣的安排不僅幫助芯蘋早早養成了理財的觀念，也讓她學會了如何負責任地處理自己的財務。芯蘋補充說，因為從小養成的金錢觀，所以自己滿早學會區分「需要」和「想要」。
最後芯蘋媽媽也感性地分享自己眼中的女兒，她表示，芯蘋從小腦筋就轉得很快，又非常貼心有想法，甚至有點霸氣和酷酷的。但最讓身為母親佩服的是，芯蘋很懂得去應對衝突，像是意識到媽媽正在生氣，她會選擇等到媽媽冷靜再緩緩表達自己想說的，「我覺得這點她很厲害，很多大人都做不到。」
至於對芯蘋的未來期許，看著孩子一天天長大，談到這點，媽媽突然語帶哽咽地說：「孩子長大了，要飛去哪邊不是媽媽能決定的，媽媽能做的就是，『把妳安上一雙翅膀，然後看著妳翱翔』。但當妳受傷、累的時候，媽媽都還在。」
