15歲星二代爆「未成年整形」！《單身即地獄》星媽揭內幕：還以為范冰冰
記者陳宣如／綜合報導
南韓人氣戀愛綜藝《單身即地獄》主持人洪真慶最近意外登上韓網熱搜，但焦點並非節目本身，而是她15歲的女兒Rael。Rael自幼常與母親同框亮相，清秀可愛的形象早已深入人心。然而，近日一組照片在網路瘋傳，顯示她的外貌與過往形象大相逕庭——宛如偶像級的精緻五官、氣質完全不同。
照片曝光後，網友紛紛驚呼「完全認不出來了！」、「怎麼差這麼多？」甚至一時間掀起「未成年整形」疑雲，在韓國演藝圈引發廣泛討論。面對外界議論，洪真慶於昨（8）日親自出面說明，公開母女對話紀錄與「未經加工」照片，揭開事件背後真相。
洪真慶在Instagram幽默澄清，指出這一切其實是「修圖」惹的禍，她寫道：「我快被她搞瘋了，那全是修圖，看起來像中國美女一樣，我還以為是什麼范冰冰呢。」她半開玩笑表示，因照片持續被轉傳，自己幾乎快變成「幫未成年女兒削骨的媽媽」，用輕鬆語氣化解外界誤會。
為了證明真相，洪真慶公開Rael未修圖近照，並配文寫道：「Rael啊，這程度算詐騙了吧，妳也去參加一次《虛假的人生》吧！」母女互動曝光後，網友紛紛留言笑說：「這媽媽也太壞了吧」、「果然是現實生活中的母女」、「請守護Rael吧」。
母女私訊同樣充滿笑料。洪真慶焦急問：「Rael啊，妳在哪？從昨天開始都聯絡不上，韓國現在因為妳的照片炸開了。」Rael回：「看了…對不起…可是媽媽的貼文對我來說更嚴重。」讓洪真慶當場傻眼，忍不住回：「妳整個人生都是假的啦！」Rael則幽默回應：「媽媽，我們手牽手一起上《虛假的人生》吧，請節目幫我們開一集母女篇吧。」母女互動既逗趣又溫馨。
洪真慶也藉機提醒女兒要珍惜真實自我：「大家都嚇壞了，以為妳整形、畫濃妝！以後不要再這樣了，要認可妳的素顏，活出真正的自己。」Rael則乖巧回應：「好，對不起。」同時，她也開玩笑說自己喜歡使用修圖軟體，甚至還曾幫媽媽修掉臉上的斑點。洪真慶最後強調，貼文是經過Rael同意後才公開，並幽默補充：「順帶一提，這不是修圖軟體的業配喔～」
