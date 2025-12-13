15歲柯基犬疑遭虐畏縮發抖 北市動保處緊急安置送醫

社群網路流傳連鎖飲料店主疑似虐待柯基犬的影片，引發大眾關注。台北市動物保護處在12日凌晨接獲通報，已依《台北市動物保護自治條例》第十四條規定，將涉案犬隻緊急安置於特約動物醫院。

遭虐柯基犬已由北市動保處緊急安置送醫。（圖／台北市動物保護處提供）

動保處指出，12日凌晨0時左右即收到民眾檢舉，社群網站上出現疑似虐待犬隻的影像內容，畫面中可見飼主以激烈言語喝斥犬隻，並做出拋擲衛生紙捲及持清潔用具揮擊柯基犬的行為，受驚嚇的柯基犬因極度恐懼而畏縮至角落發抖，引發網友關注。

經查證後確認，行為人為本市中山區連鎖飲料店「茶聚CHA'GE」加盟店主，同時也是該柯基犬的飼主。事件發生後，犬隻已於11日緊急帶離現場，暫時安置於寵物旅館。為確保犬隻安全並確認是否受傷，動保處12日已迅速前往寵物旅館，依法將柯基犬緊急安置。

依據動物保護法第5條第2項規定，飼主對於管領之動物應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，違者將依同法第30條規定查處，最重可處新台幣7.5萬元罰鍰。動保處強調，對虐待動物行為秉持零容忍的態度，以確保動物安全。

動保處呼籲，動物保護法對虐待、傷害動物之行為已有明確規範。市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，動保處會立即依法查處，維護動物權益。

