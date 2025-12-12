15歲柯基犬疑遭虐 北市府救援送醫通知飼主說明

（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市動保處今天表示，某連鎖飲料店店主疑虐待家中飼養的15歲柯基犬，先緊急安置此犬隻住寵物旅館，並送醫診斷是否受傷，初判飼主涉違反動保法，將通知到案釐清案情。

台北市動物保護處新聞資料表示，凌晨獲報社群網路流傳某連鎖飲料店主疑虐待柯基犬影片，啟動受理動物虐待案處理流程，依台北市動物保護自治條例，帶走柯基犬並緊急及安置。

動保處表示，獲報有民眾在社群網站發現有人發布疑虐犬影像，影片中飼主以激烈言語喝斥，並拋擲衛生紙捲、持清潔用具揮擊柯基犬，造成犬隻極度恐懼畏縮角落發抖。

動保處表示，經查行為人是某連鎖飲料店加盟店主，並是此疑受虐15歲柯基犬的飼主。事件發生後，昨天先派員緊急帶離犬隻，並安置在寵物旅館。

動保處表示，為確保犬隻安全及確認是否受傷，今天派員至寵物旅館把柯基犬帶至動物醫院全身檢查。依動物保護法第5條第2項規定，飼主對管領動物應避免受騷擾、虐待、傷害，違者可依同法第30條規定查處，最重可處新台幣7萬5000元罰鍰。

據了解，此柯基犬因年紀較大，目前身體有些微狀況，至於飼主是否因照顧期間出現相關行為，動保處已通知到案說明，進一步釐清案發原因。

動保處表示，虐待動物絕對是秉持零容忍態度，且動保法對虐待、傷害動物行為的人已有明確規範，民眾發現疑違法虐待動物行為，可撥1999市民專線或1959動物保護專線通報，獲報會派員查察依法處置，維護動物權益。（編輯：李錫璋）1141212