15歲柯基被棍打發抖！動保處待驗傷報告依法裁罰 飼主稱照顧壓力大「情緒失控」

台北市一段柯基犬遭飼主施暴的影片近日在社群平台《Threads》上流傳，引發社會譁然。畫面中，一名男子對狗隻怒吼、投擲物品，甚至持棍毆打，導致受驚的犬隻縮在角落瑟瑟發抖。經民眾檢舉，台北市動物保護處12日凌晨介入調查，事後該名詹姓男子坦承，他是犬隻的飼主，因長期照顧失智犬壓力過大，「一時情緒失控才會打狗」。

根據《三立新聞網報導，台北市動保處說明，該案件於12日凌晨接獲民眾檢舉後隨即啟動調查。影片中受害犬為15歲高齡的柯基犬「秋刀魚」，目前患有後肢癱瘓與失智症狀。畫面顯示飼主情緒激動，對犬隻高聲怒吼、投擲物品，並以長棍揮打，導致「秋刀魚」受到驚嚇，蜷縮在角落瑟瑟發抖。

動保處表示，接獲通報後立即將犬隻從寄宿的寵物旅館帶離，緊急送往特約動物醫院安置。由於年齡與病況因素，目前仍留院接受完整健康評估。醫療團隊已著手進行各項檢查，確認有無明顯傷害，待驗傷報告出爐後將作為是否違法的依據。

詹姓飼主已於12日晚間主動到案，向動保處說明案情。他供稱自己長期一人獨力照顧失智犬，身心俱疲，當日一時情緒失控才會對犬隻動手。他也承認影片中行為確實不當，願意配合後續調查處理。

動保處指出，案件將依《動物保護法》第5條第2項進行裁罰，若確認違反規定，最重可處新台幣7萬5千元罰鍰。處方強調，針對虐待動物行為持零容忍態度，一經查證將依法嚴處，絕不寬貸。

至於「秋刀魚」後續安排，動保處表示，因犬隻年邁且患有失智症，需由具備照護經驗的人士接手，未來將於醫療完成後評估是否公開尋找合適領養人。

動保處呼籲，若市民發現疑似動物虐待情事，請立即通報1999市民專線或1959動物保護專線，動保單位將儘速介入調查，確保動物生命安全與福祉。

