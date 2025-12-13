15歲柯基＝80歲老人！獸醫曝患「失智8症狀」藥物最快明年引進

記者柯美儀／台北報導

高齡柯基犬遭飼主虐打，引發關注。（圖／翻攝自Threads、新北市政府）

高齡柯基犬「秋刀魚」患有後癱、失智等症狀，近日疑因亂尿尿遭飼主虐打，畫面曝光引發社會高度關注。獸醫師公會全聯會理事長譚大倫表示，高齡犬骨骼脆弱、心臟易受驚嚇，禁不起任何形式的暴力，甚至可能危及生命。他提到，罹患失智症的狗狗常出現迷路、繞圈、發呆、吠叫增多及亂大小便等症狀。目前已有延緩犬隻失智的藥物，最快明年將引進台灣。

受虐的柯基已經15歲高齡，疑因亂尿尿遭飼主痛打一頓，嚇到蜷縮在角落，過程中飼主髒話連發，甚至還拿鞋子砸狗，並要脅安樂死，影片引起網友炸鍋。12日凌晨時分，北市動保處接獲民眾檢舉後，隨即啟動受虐動物案件處理流程，並依《動物保護自治條例》第14條規定，將受虐柯基犬緊急送往特約動物醫院安置。

對此，獸醫師公會全聯會理事長譚大倫接受《三立新聞網》訪問指出，高齡狗狗禁不起任何形式的暴力對待，因骨骼較為脆弱，也容易因驚嚇引發心臟疾病，「這樣打牠，很可能就這樣走掉。」他強調，即便不是老狗，也絕不該以暴力對待動物，更何況高齡犬隻，「就像家中長輩有退化狀況，也不應該用打的方式對待。」

15歲的柯基犬換算人類年齡已接近80歲。（圖／台北市動保處提供）

譚大倫進一步說明，狗狗約在10歲左右，換算人類年齡約為50至60歲，便可能出現失智症狀；而這隻15歲的柯基犬，換算人類年齡已接近80歲。犬隻失智常見症狀包括喪失方向感、繞圈圈、踱步、長時間發呆、吠叫變多、焦慮增加、亂大小便，以及白天睡眠增多等情形。

譚大倫指出，狗狗剛出現失智初期時，飼主往往不易察覺。目前雖有韓國研發可「延緩狗狗失智」的藥物，但僅能提早使用以減緩退化，無法根治，相關藥物最快明年會引進台灣。

談到失智犬照護方式，譚大倫建議，飼主應多陪伴狗狗，避免任何形式的責罵或處罰，多與牠互動、玩耍，並透過刺激大腦活動來延緩退化，才能讓高齡犬隻在晚年獲得更好的生活品質。

