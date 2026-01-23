15歲淪性奴 少女遭ISIS「強灌避孕藥」綁沙發性侵：7年的惡夢

國際中心／倪譽瑋報導

伊拉克女子卡里爾曾被ISIS抓走，淪為「薩巴亞」（暗指性奴）。（圖／翻攝自IG）

ISIS（伊斯蘭國）雖然遭多方圍攻已大幅削弱，但其造成的傷害仍難撫平。伊拉克女子希潘．卡里爾（Shipan Khalil）近日接受當地網路媒體Rudaw專訪，透露自己15歲時家鄉被襲擊的恐怖歷程，除了不服從者會被殺，年輕女子甚至被抓去武裝分子的家中，自己便遭ISIS高層囚禁，7年後才重獲自由，期間曾被餵食避孕藥、綁在沙發上性侵，宛如「惡夢般的日子」。

ISIS突襲伊拉克北部 雅茲迪人聚落成煉獄

綜合《CNN》等外媒報導，年幼的卡里爾住在伊拉克北部的科喬村， 2014年8月ISIS襲擊了當地，當時來自國外媒體的記者報導，ISIS針對雅茲迪人展開大規模屠殺，目的是強迫他們改信伊斯蘭教。不僅卡里爾的科喬村，居住著許多雅茲迪人的伊拉克辛賈爾地區，都成為ISIS襲擊目標。

ISIS逼迫雅茲迪人改變信仰，拒絕者當場被處決，除了屠殺了數百人，據稱還大規模綁架了年輕婦女和兒童。卡里爾向Rudaw透露，ISIS襲擊時的自己年僅15歲，她拼命反抗、尖叫，但仍遭到恐怖分子毆打直至失去知覺，被強行帶離家鄉。

從家鄉被帶走淪為「薩巴亞」 目睹其他女子遭施暴

遭綁架的年輕女性被ISIS稱為「薩巴亞」（性奴）有的被武裝分子囚禁在家中、有的被人口販賣。卡里爾從村落遭擄走後，被送往敘利亞拉卡（ISIS核心城市），落入ISIS高層人物阿布．穆罕默德．阿德納尼的手中，長期被囚禁在拉卡的豪宅內；到2021年才重獲自由。

2022年3月，卡里爾告訴中東新聞媒體《AL-Monitor》，她和多名女性一同被囚禁，曾看到阿德納尼來到她們的房間，帶走另一名24歲女子，大約30分鐘後就聽見對方的慘叫聲，第二天又有另一名女性被帶走，似乎都遭抓去施暴，卡里爾回憶，每當有人被送回房間時，往往神情呆滯、無法言語「就像屍體一樣。」

卡里爾遭反覆性侵 選擇揭露傷痛、投身人權組織

在被囚禁數週後，其餘女子被分配給護衛人員，唯獨卡里爾被留下，成為阿德納尼的「私人性奴隸」，當時她仍未成年。卡里爾回憶，自己遭恐怖分子綁在沙發上，反覆遭受性侵，甚至被強迫服用藥物以防懷孕，即是正逢穆斯林重視的宗教儀式，施暴也未中斷，她形容那段生活是「惡夢般的日子」。

所幸ISIS的主要據點，在伊拉克政府軍、敘利亞民主力量等多方攻伐下瓦解，卡里爾2021年重獲自由後，決心要讓種族屠殺不會再次發生在任何人身上，目前她在德國人權組織FGO工作「若國際社會忽視這些罪行，類似悲劇仍可能重演」所以選擇站出來講述傷痛、提醒大眾。

