15歲清純女星持菸照曝光！公司道歉加碼「她還喝酒」反被讚

近日因和男團浪花男子成員西畑大吾拍攝廣告，而引發話題的15歲女星百瀬夢奏，童星出身的她本有坦蕩星途，但近日卻因爆出未成年喝酒還有曬出手持電子菸的照片，如今所屬社宣布無限期暫停活動。

日本女星百瀬夢奏近日和男團浪花男子成員西畑大吾拍攝廣告。（圖／翻攝自X）

月初百瀬夢奏拿著電子菸的照片流出，當時網友認為可能只是拿著，但無法證實吸菸，更指出可能是AI合成。不過日本狗仔《FRIDAY》詢問百瀬夢奏所屬公司Space Craft Agency後，得到了吸菸為事實。

此外，公司也一併確認百瀬夢奏飲酒的事實，「本人也在深切反省，但基於事情的嚴重性，敝公司將對百瀬夢奏處以無限期暫停活動的處分」，而這段時間會指導並監督其行徑，並且旗下藝人也都會進行相關教育。

對於百瀬夢奏在鏡頭前曝光電子菸，日媒大多認為其不夠小心，但也對於其經紀公司的危機處理表達讚賞，除了果斷承認抽菸並給予懲罰，還主動交代了未成年飲酒將改正的行徑，成為了公關的楷模。

