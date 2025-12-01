15歲男僅138公分！醫聽1事搖頭：再也長不高

▲中國一名15歲少年因為愛熬夜玩手機，身高僅有138公分，且無法再長高。示意圖。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 家長注意！中國河南一名15歲少年身高僅有138公分，家長到醫院檢查後發現，骨齡已經完全閉合，「這輩子已經定格」，細問才發現，少年經常熬夜玩手機玩到天亮，就是長不高的根本原因。

中國都市報導報導，鄭州大學第一附屬醫院PICU副主任醫師霍玉峰分享，一名15歲的少年身高只有138公分，且骨齡已經閉合，沒有生長空間，「他這輩子已經定格了」。

中國2025年中小學身高標準表，15歲少年身高在160.5至185公分。

而這名少年會遠低於平均，霍玉峰指出，少年喜歡滑手機、打電動，經常熬夜偷偷拿手機玩遊戲，有時就玩到天亮，這應該就是長的矮根本原因。

霍玉峰解釋，讓孩子每年都能長高的是生長激素，晚上10點到凌晨1點、凌晨5點到6點這兩個時間段，生長激素分泌量是白天的兩倍甚至4倍多。

他也建議家長一定要讓孩子別熬夜，最好10點前上床睡覺，而且要避免晚上開燈睡覺，因為燈光照射會影響褪黑素分泌，進而間接影響生長激素分泌，間接影響孩子長高。

