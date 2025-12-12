15歲老柯基受虐 飼主開茶聚加盟店 被總部停權了

社群平台近日瘋傳一段虐狗影片，一隻15歲柯基犬遭飼主揮舞棍棒、丟擲鞋子，還被大吼咆哮、揚言要安樂死，嚇得縮在牆角瑟瑟發抖，畫面曝光後引起眾怒。飼主隨後遭網友起底是手搖飲「茶聚CHA'GE」加盟店負責人，對此，茶聚今（12日）凌晨緊急發文，表示對此事件感到震驚，目前已啟動危機處置機制，即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，並展開調查。

遭虐的柯基犬高齡15歲，疑因亂尿尿而遭飼主斥責。從社群Threads流傳的影片中可看出，男飼主情緒失控，不斷對柯基犬咆哮、爆粗口，揚言要對牠安樂死，還揮舞棍棒，丟擲鞋子，嚇壞的柯基犬翻了一圈，只能縮在牆角，畫面讓大票網友感到不捨、氣憤。有人起底飼主為「茶聚」手搖飲加盟店負責人，紛紛湧入Google評論給予一星負評。

茶聚加盟總部於今日凌晨緊急發布聲明，總經理吳致宏表示，第一時間得知有加盟門市的負責人發布疑似虐待動物的影片，感到震驚、遺憾。此事雖屬加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為既不接受，也不容忍。

吳致宏表示，在確認事件後，已立刻啟動危機處置機制，目前已即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，並依照加盟契約啟動違規調查程序、同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業。未來會在最短時間公布後續決議，並依最嚴格標準處理。

另外，有網友翻出飼主過往貼文，發現他經常帶著柯基犬到處玩、拍美照，也一直帶去復健，看起來是一位願意照顧狗狗的飼主，與影片中失控的行為有極大差異。

