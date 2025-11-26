15歲變歐美辣妹！曹格女兒美照罕見曝光

▲曹格前妻吳速玲近日罕見曬出15歲女兒Grace（如圖）的美照，竟變身歐美辣妹，讓粉絲忍不住大讚：「好像名模」。（圖／吳速玲IG@5400wu）

[NOWnews今日新聞] 46歲歌手曹格與前妻吳速玲育有一子一女，兒子Joe和女兒Grace還曾登上陸綜《爸爸去哪兒》，可愛活潑的模樣為他們收獲大批粉絲。而時隔多年，當時還是小萌妹的Grace如今已15歲，22日吳速玲在Instagram難得分享女兒照片，只見Grace已退去童年模樣，長得亭亭玉立，在媽媽隨拍的照片中，展露出成熟魅力，變身歐美風辣妹，讓網友都忍不住大讚「好像名模」。

吳速玲在22日罕見PO出女兒照片，只見兩張照片中，Grace在海邊隨興的披著長髮、穿著白色背心，配上白色包包，臉上化著精緻妝容還戴著耳環，側身看向鏡頭，雖然沒有表情，但被海風吹起的頭髮，與她散發出的成熟氣場，都被大讚超有名模姿態。

▲Grace（如圖）退去童年模樣，展現成熟魅力。（圖／微博@芒果媽媽、吳速玲IG@5400wu）

Grace美照曝光 網友狂敲碗出道

Grace的照片也火速引發熱議，網友紛紛大讚「昔日的大姐姐變美少女了」、「兩位都好美好美呀，從以前就是姐姐粉看著她長大好感動」、「小姐姐長大了，還是一樣可愛」，還有人直接敲碗Grace出道。

吳速玲坦承女兒不愛拍照 引發媽媽們共鳴

吳速玲也分享與女兒的互動，「少女教我用相機開閃光燈幫她拍照用在年輕人身上真的好好看喔！畢竟她們沒有見光死的問題。終於…她同意讓我放一張照片了，而且一張照片裡面有兩張耶！真的太幸福了」，然後偷爆料女兒把自己拍得很隨興，還不忘大讚自己拍照技術，「我認真覺得我還蠻會拍人物，應該來認真拍一拍當興趣也不賴」。

然而，吳速玲看到請她多拍女兒照片的留言後，坦承女兒其實不愛拍照，「她不喜歡～無法多拍，只能偶爾看她是否願意」，無奈嘆：「青少年好像都這樣，尤其是女孩兒」，引發許多媽媽的共鳴。

資料來源：吳速玲IG

