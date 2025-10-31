15歲逃家少女遭男友出售！遭4男「反覆性侵輪姦」 男友僅視她為洩慾玩物

（國際中心／綜合報導）印尼廖內省坎迪斯（Kandis）近日發生一起駭人聽聞的性侵案，一名年僅15歲的少女竟遭4名男子集體性侵，其中一人還是她的男朋友。據當地媒體mstar報導，坎迪斯警察局局長赫曼·佩拉尼（Herman Pelani）透露，這起事件源於少女離家兩週，暫時投靠男友家中。然而，她的男友卻將她當成洩慾的工具，更將她「販售」給其他朋友。警方目前已逮捕4名涉案嫌疑人。

調查顯示，少女的男友不僅與其他3名友人一同對她實施性侵，更從中賺取報酬，將自己的未成年女友推入火坑。據悉，4名嫌犯在包括住家、店面甚至是棕櫚油田等多個地點，多次對少女進行性侵。警方指出，男友收受了金錢，卻未給少女任何一分一毫，僅以提供食物和住處為由，實質上形同將她出賣。

進一步的深入調查揭露，少女的男友甚至有犯罪前科。在遭受多次侵害之後，少女最終鼓起勇氣向警方報案，才讓這起令人髮指的案件曝光。目前4名嫌疑人均已被拘留，案件正持續調查中。警方已依據《兒童保護法》對他們展開偵辦，預計這4人將面臨嚴重的刑罰。

在調查過程中，警方已查扣少女被性侵時所穿的衣物等多項關鍵物證。同時，警方也強調，將會提供必要的心理輔導和協助，幫助這名受害少女走出這段陰影。

《引新聞》提醒您：尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110；現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7





