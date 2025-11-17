15歲NeiNei交男友！ 吳尊大方放手「不會設戀愛年齡門檻」：我沒資格限制

11月15日，吳尊首次公開談到對15歲女兒NeiNei談戀愛的看法，表示不會硬性規定「滿18歲才能交往」，因為感情經驗是孩子成長的一部分，此番態度迅速引發討論。

吳尊提到，自己與妻子林麗吟16歲交往、一路走到現在，婚齡超過20年，因此自認沒有立場嚴格禁止孩子早戀。他認為，無論感情結果如何，都是人生重要經驗，重點在於父母的引導，而不是全面否定。相關言論引來不少正面回響，有網友留言稱，希望NeiNei未來能遇到「同樣珍惜她的人」。

儘管不設年齡門檻，吳尊仍強調會要求孩子的交友對象具備責任感與誠實等特質，也會透過家庭討論方式，協助NeiNei在交友、學業與自我保護之間找到平衡。他形容，家中採取的是「給予空間、但保持界線」的做法。

近期，NeiNei因為和男同學在社群平台公開放閃，引發外界猜測是否正在戀愛。然而大眾的關注似乎造成壓力，兩人之後相繼刪除相關內容，吳尊團隊也發聲明強調尊重隱私，並表示「成長路上，愛與邊界同樣重要」。多數網友支持吳尊的態度，也有人認為15歲談戀愛仍偏早，但幾乎都同意家長須適度引導孩子，讓他們能健康面對情感探索。

