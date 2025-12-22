15死攻擊震撼雪梨！跨年全面升級維安 控槍與禁蒙面新法上路

雪梨每年吸引上百萬人跨年觀賞煙火，當局今年在邦迪攻擊後全面加強維安。（圖／達志／美聯社，下同）

澳洲雪梨是全球知名的跨年觀光熱點，每年吸引數百萬人共襄盛舉。然而在邦迪海灘（Bondi Beach）日前發生致命槍擊事件、造成15人死亡後，公共安全疑慮升高，引發國內外高度關注。面對年底人潮壓力，新南威爾斯州政府已全面升級維安部署，同時也宣布將推動全澳最嚴格的槍枝與示威法案，試圖回應民眾對恐攻與暴力事件的憂慮。

綜合澳洲媒體報導，雪梨市政府已在馬丁廣場等人潮熱點部署混凝土護欄，警方也強化街頭警力與反恐監控。根據估計，跨年夜預計吸引超過百萬人湧入雪梨港觀賞煙火秀。新州警方指出：「我們的維安部署是強而有力的，必要時將啟動額外應變機制，確保民眾安全。」

邦迪攻擊案震撼全澳洲，新南威爾斯警方全面升級跨年維安部署，強化反恐與人潮管制。

與此同時，州議會預計將加速通過《2025年恐怖主義與其他法案修正案》，內容包括嚴格限制個人槍枝擁有量，一般持槍者最多不得超過四支，農民與運動射擊者則設上限為十支；彈匣容量也將限制在5至10發之間，並將持槍證有效期限從五年縮短為兩年。

此外，警方未來將可在示威現場主動要求群眾摘除蒙面物品，即使無重大犯罪行為也可執行。新法還將禁止展示恐怖主義象徵、限制煽動暴力的言論，其中包括調查「全球化起義（Globalise the Intifada）」等具爭議標語。

雪梨市政府於馬丁廣場等地設置混凝土護欄，防範車輛衝撞等潛在威脅。

新南威爾斯州長明斯（Chris Minns）強調：「這些法律改革是保護社會、打擊仇恨與暴力的必要手段。」他指出，政府將撥出與聯邦共組的三億澳元預算，用於全州槍枝回購計畫。

不過，這套法案也引發多方反彈。反對黨領袖斯隆（Kellie Sloane）儘管表達跨黨合作意願，仍批評政府倉促立法，應與各界充分溝通。國家黨（The Nationals）更表態反對，指責草案忽視偏鄉地區需求，並無助解決仇恨根源。

包括巴勒斯坦行動組織、猶太社群與民權團體則針對示威限制條文提出強烈批評，質疑恐侵害集會與言論自由。民權組織已表示正評估是否提出違憲訴訟。

州政府呼籲民眾提高警覺，若發現任何可疑狀況，應立即通報國家安全專線1800 1234 00，或撥打000報警。州長則重申：「我們決不容許仇恨報復破壞社會秩序，新南威爾斯必須維持一個所有人都能安全生活的地方。」

