15獨居長輩大賣場買年貨 弘道攜手中陽集團、獅子會送暖

弘道老人福利基金會攜手中陽集團及大里獅子會，今天帶著15名獨居長輩到大賣場採買年貨，讓長輩感受過年的氣氛。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕年關將至，為了讓獨居長輩可開心採買年貨，弘道老人福利基金會攜手中陽集團及大里獅子會，今天帶著15名長輩，專車接送到大買家國光店採買，志工一對一陪伴，其中，78歲魏奶奶撿資源回收維生，得知要採買，期待好幾天，開心選購日常用品、年貨。

弘道基金會台中服務處處長陳國慶指出，今天帶著15名獨居長輩，透過「辦年貨」服務，讓長輩不再只是被動接受物資，而是能親自選擇真正需要的生活用品，重新找回過年的參與感與尊嚴。目前仍有許多獨居弱勢長輩亟需社會關懷，弘道將持續結合企業與民間力量，陪伴更多長輩安心迎接新年。

中陽集團說，企業成長的同時也應回饋社會、照顧需要幫助的族群。此次透過實際行動支持弘道助老服務，希望讓弱勢長輩在年節前感受到溫暖與尊重，也為社會注入更多正向力量。

78歲魏奶奶為了替生病的丈夫償還長年累積的醫藥與照顧費用，即使年事已高，仍靠撿拾資源回收維持生活，多年來幾乎未曾親自採買年貨，今天在志工陪同下到賣場採買，她開心地說，「期待這一天很久了，有人陪我聊天、一起逛賣場，真的很開心。」

魏奶奶感謝說，為減輕她的生活壓力，弘道老人福利基金會長期提供送餐服務，社工定期訪視關懷，確保基本生活與飲食需求。年關將至，社工除陪她參與百人圍爐餐會，也特別安排她參與今天年貨採買活動，讓她有機會像一般家庭一樣，為自己準備過年的用品，真的很開心。

