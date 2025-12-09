15秒訓練！ F-16恐怖推重 飛行員須能「抗9G」

空軍F-16飛官G力昏迷急墜，及時甦醒平安降落。(圖/TVBS)

空軍飛行員駕駛F-16時，發生大G昏迷現象，導致飛機失控，所幸在6千呎的高度及時甦醒。前F16種子教官就直言，這種狀況「實屬命大」；但其實，為了防止G力昏迷的狀況出現，空軍學員，在換訓之前，都需要完成持續15秒的「抗9G」訓練。

空軍F-16飛官G力昏迷急墜，及時甦醒平安降落。(圖/TVBS)

F-16戰機在空中作戰時具有優異的靈活性，其轉彎半徑可小至3000呎，這使敵方難以進入內圈進行攻擊。然而，這種高機動性也使飛行員必須承受巨大G力。黃揚德解釋，當飛行員承受高G力時，會經歷從灰視到黑視，若未做好抗G動作，最終會進入G力昏迷狀態。黃揚德強調，此次飛行員在6000呎高度甦醒是非常幸運的。

G力昏迷是指在高難度飛行時，血液被壓向腿部導致腦部缺氧，使飛行員從灰視逐漸變成管狀視野，最後眼前昏黑失去意識。即使是訓練有素的飛行員，9G已經是人體能承受的極限。黃揚德表示，G力昏迷會有一段時間飛行員完全沒有意識，因此在執行高G力科目前，飛行員會先進行G力熱身，從4到5個G，再到5到6個G逐步適應。

為了應對高G力環境，飛行員必須通過嚴格的抗G訓練，包括人體離心機，模擬高速旋轉時的飛行狀態，同時飛行員還要學習緊縮全身肌肉、控制呼吸，並進行生理抗G動作，包括結合特定肌肉用力、控制呼吸技巧以及心血管耐力等體能訓練。此外，飛行員還會配備抗G衣等輔助設備來增強抗G能力。

黃揚德提醒，飛行員在操作過程中若發現已出現灰視症狀，應適當減輕G力負荷。平時的訓練絕不能馬虎，因為在對抗G力的千鈞一髮之際，只有自己能救自己的命。

