15秒驚悚片／巴西健身男手滑「槓鈴砸胸」 倒地猝逝

巴西一名男子羅納德·蒙特內格羅（Ronald Montenegro）在健身房訓練時發生意外身亡，他是奧林達知名博物館的負責人。事發當時他在進行臥推訓練，槓鈴意外滑落壓中胸口。雖然他當下成功將槓鈴推開並試圖站起，但隨即倒地，送醫後仍宣告不治。

《太陽報》指出，55歲的羅納德12月1日在健身房進行臥推訓練時，剛躺上臥推椅、雙手抬起槓鈴，槓鈴便疑似因握力或力量不穩而突然滑手，重重落在他的胸口。雖然他當下立刻將槓鈴推開，還努力站起並向前走了幾步，但很快便倒地失去意識。

相關監視畫面已在網路上流出。從影像可見，現場員工與其他民眾立刻衝上前救援，羅納德其後被緊急送往醫院，但仍因傷勢過重，最終宣告不治。

羅納德是奧林達知名博物館「Palacio dos Bonecos Gigantes」館長，該館展示高達約15英尺、重達45公斤的巨型紙布木偶，每年2月舉行的嘉年華活動都會使用這些木偶，成為當地文化象徵。博物館官方也發布聲明哀悼，表示：「我們失去的不只是領導者，更是一位好友、創作者，他是讓巨型木偶這項迷人的傳統得以在奧林達、甚至全世界延續的重要人物之一。」博物館表示，將於12月5日前暫停館內所有活動。

羅納德的家屬認為，這類訓練本應由教練在旁協助，他表示：「他一開始狀況很好，還完成一組動作，暖身後又準備再做一次」然而當他第二度就位時，突然無力支撐槓鈴，意外因此發生。家屬呼籲，健身房應更加重視相關器材的安全管理，強調教練不應讓學員單獨訓練，以避免類似憾事重演。

