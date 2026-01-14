15種最乾淨蔬果出爐！ 營養師：「要煮再洗、先洗後切」洗掉農藥

美國環境工作組織每年針對常見蔬果進行農藥殘留檢測，營養師高敏敏在臉書分享最新「Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜」，提供民眾選購時的參考依據。該組織檢測47種蔬果後，整理出農藥殘留量最少的前15名清單。

營養師高敏敏在臉書分享最新「Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜」，提供民眾選購時的參考依據。 （示意圖／Pixabay）

根據高敏敏公布的「2025農藥殘留最少排行榜」，前15名分別是鳳梨、玉米、酪梨、木瓜、洋蔥、冷凍甜豌豆、蘆筍、高麗菜、西瓜、花椰菜、香蕉、芒果、紅蘿蔔、香菇及奇異果。高敏敏表示，這些蔬果即使不特別購買有機產品，也能相對安心食用。

高敏敏提醒民眾，長期接觸農藥可能造成多種健康風險，包括心血管保護效果降低、男性精子品質下降、女性卵巢功能減退，甚至可能提高罹患乳癌與第二型糖尿病的機率。她特別指出，孕婦及嬰幼兒因生理系統尚未發育完全，更容易受到農藥影響。

針對清洗蔬果的正確方式，專家強調「要煮再洗、先洗後切」的原則。 （示意圖／Pixabay）

針對清洗蔬果的正確方式，高敏敏分享4個步驟：首先以流動清水洗手20秒，接著用流動清水沖洗食材2次，再來切除腐壞的部位，最後將洗淨的食材擦乾後再進行料理。她強調「要煮再洗、先洗後切」的原則，讓每餐都能吃得更安心。

高敏敏也提醒，儘管榜單中的食材農藥殘留量相對較低，仍建議清洗後再食用最為安全。此外，美國市售的玉米、木瓜可能屬於基因改造品種，若民眾對基改食品有疑慮，選購時可留意是否標示「非基改」字樣。

