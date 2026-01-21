15縣市低溫急凍！胸腔醫曝3疾病注意保暖：會特別的難熬

隨著強烈大陸冷氣團來襲，氣象署今（21）日發布15縣市低溫特報。胸腔科醫師蘇一峰特別提醒，有心血管疾病、肺部疾病、腦血管疾病的患者，會特別的難熬，呼籲他們做好保暖。

蘇一峰在臉書發文指出，天冷急凍血管和氣管收縮，容易發生血管與氣管阻塞，心血管疾病、肺部疾病、腦血管疾病會特別的難熬，「注意保暖、起床不要急，早晚注意血壓，沒事躲在室內多休息！外出多穿衣物保護自己！」

衛福部也在臉書粉專提醒，低溫「顧健康」4大守則，飲食上進補多選蔬菜、少加工品，掌握「少油、少鹽、少糖、高纖」原則，也避免飲酒暖身。衣著方面應該多層次，方便隨溫度變化穿脫，頭頸部及四肢末端要保暖。

行動上，長者起床遵守「慢、熱、起、穿、行」，先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，同時避免在清晨氣溫最低時過早出門運動；最後三高及心血管疾病患者應注意定期量測及記錄血壓、血糖，並按時用藥及維持情緒穩定。民眾若是出現胸悶、胸痛、呼吸困難等，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，立刻撥打119，把握黃金治療時間。

另外衛福部還指出，打流感疫苗、新冠疫苗，保護力UP，公費新冠疫苗已擴大提供滿6個月以上族群使用至2/28；有類流感症狀的民眾要警覺用藥，避免惡化，即日起到2/28有類流感症狀且具7類身分民眾（包含醫護、長照機構人員與受照顧者、托育相關、幼兒園至五專學生、高風險族群同住者、禽畜及動物防疫、軍營等密集機構人員），可用公費流感抗病毒藥物。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

