15縣市低溫特報！今晨最冷11度 白天回溫「下週這天再轉涼」

受強烈大陸冷氣團影響，各地清晨氣溫偏低。（示意圖，本刊資料照）

中央氣象署今（23日）上午針對15縣市發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，今上午苗栗以北及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象署今上午針對15縣市發布低溫特報，提醒民眾注意保暖。（中央氣象署提供）

氣象署指出，今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖。

天氣方面，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大台北地區有零星短暫雨，其他地區以多雲到晴的天氣為主。

離島天氣，澎湖陰天，15至18度，金門晴時多雲，8至15度，馬祖晴時多雲，7至12度。

今晨中部以北、宜蘭低溫約11至13度，白天氣溫逐漸回升，但日夜溫差仍大。（中央氣象署提供）

白天回溫先別鬆懈？ 下週又要變天了？

未來天氣部分，氣象署預測，週日（24日）至下週一（26日）受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，中南部日夜溫差明顯；天氣以多雲到晴為主，僅北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨。氣溫方面，中部以北及宜蘭低溫約10至15度，南部、花東15至18度；白天高溫北部18至24度，中南部可回升至23至26度。

27日起東北季風增強，北部與東北部氣溫下降、天氣轉涼，鋒面與華南雲系影響下，北部、東北部降雨機率提高；29日季風稍減，但北東仍偏涼。30日至2月1日東北季風再度影響，北部及東半部持續有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。

