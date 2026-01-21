15縣市低溫特報！全台20天662人OHCA 單日最高42人

消防署統計今年元旦迄20日OHCA人數達662人。（示意圖／本報資料照片）

強烈大陸冷氣團來襲，氣象署發布15縣市低溫特報。據消防署統計，自今年元旦迄20日止，全台非創傷失去呼吸心跳人數已達662人，平均每日突破30人，其中單日最高為1月12日42人。

消防署統計，全台非創傷OHCA人數1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人、6日26人、7日34人、8日40人、9日32人、10日35人、11日35人、12日42人、13日37人、14日37人、15日38人、16日24人、17日41人、18日38人、19日30人、20日26人。

