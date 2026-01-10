15縣市低溫特報「凍破10度」 明起回暖飆27度高溫

今晨各地區平地的最低氣溫約在9至13度。（示意圖／侯世駿攝）

今天（11日）至明天（12日）清晨受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，今晨平地最低溫出現在雲林古坑鄉僅9.0度，而東部及東南部地區將有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象專家林得恩指出，明白天起大陸冷氣團開始減弱，強冷空氣團降為東北季風等級，天氣也會逐漸回溫，且氣溫一天比一天高，全台各地白天高溫都有機會達到20度以上，中南部甚至可達26、27度。

氣象署於今晨6時許發布「低溫特報」，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今上午高雄以北、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨雖有冷空氣南下，但因「輻射冷卻」效應減弱，低溫不降反升，而中南部仍有較強的「輻射冷卻」，截至5時12分，本島縣市平地的最低氣溫依序為：雲林（古坑鄉）9.0度，嘉義（竹崎鄉）9.1度，台南（楠西區）9.2度，南投（名間鄉）9.3度，今晨各地區平地的最低氣溫約在9至13度。

吳德榮表示，今晨西半部轉晴、東半部雲量較多，花、東海面有弱降水回波，東半部零星飄雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率，白天氣溫變化不大，今晚、明晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下。今日各地區氣溫如下：北部10至20度、中部9至23度、南部10至24度、東部13至20度。

吳德榮提到，明（12日）白天起至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱，但因「輻射冷卻」偏強，連日的早晚氣溫仍偏低，日夜溫差很大。週六（17日）東半部水氣增多，西晴東轉偶雨、氣溫續升。

吳德榮說，各國模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率；氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵台，未曾發生過，但對台灣是否會有間接影響？目前各國模擬還在調整、應續觀察。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「強冷氣團暫時退場！」今日清晨仍受大陸冷氣團南下影響，台灣各地低溫依舊，高山以台中和平的零下5.2度最低（統計至今晨4時）；隨著強冷氣團暫時退場，本週天氣將有明顯的轉變。

林得恩指出，明日白天起，大陸冷氣團就會開始減弱，強冷空氣團降為東北季風等級，天氣也會逐漸回溫，且氣溫一天比一天高；除了金門、馬祖外，台灣各地白天高溫都有機會達到20度以上，中南部甚至可達26、27度；不過，夜晚至清晨這段時間，因輻射冷卻緣故，氣溫仍較涼冷。

林得恩說，另一方面，由於環境水氣減少，降雨區域縮減，台灣各地大多為多雲到晴天氣，「享受冬日陽光，本週最為幸福！」

