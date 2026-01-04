15縣市低溫特報 明晨急凍「氣溫跌破10度」

受輻射冷卻影響，全台各地氣溫明顯偏低，中央氣象署針對15縣市發布低溫特報，並表示明晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率，提醒夜間外出或早晨活動時應注意禦寒，並留意日夜溫差對健康的影響。

氣象署今（4）日上午發布低溫特報，針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣等15縣市亮起黃色燈號。

氣象署表示，明（5日）清晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率，影響時間預計至上午10時，提醒民眾，應特別注意早晚低溫對呼吸道及心血管疾病的影響，也要關心老人、遊民及弱勢族群的避寒措施。

廣告 廣告

氣象署指出，明另一波強烈大陸冷氣團將南下，氣溫持續下降，桃園以北、東北部及東部地區將出現局部短暫降雨，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島、馬祖也可能有零星短暫雨，其餘地區以及澎湖、金門維持多雲到晴的天氣，嘉義以南部分地區清晨可能出現局部濃霧。

另氣象粉專「天氣風險」分析師黃國致說，明起受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部地區將氣溫偏低、日夜溫差大，桃園以北、東部及恆春半島局部時段有短暫陣雨；中南部及花東地區白天高溫維持在20至25度，晚間低溫也會下降至10度以上，空曠地區可能更低。

黃國致提到，周三、四（7、8日）冷氣團逐漸減弱，各地以多雲到晴為主，東部及恆春半島仍有零星降雨，白天氣溫略回升，但早晚仍偏冷。

更多中時新聞網報導

振永來台拍戲 悔高中沒好好學中文

儲能場熱失控 鋰電池風險放大版

市場改造 專家祭4法寶